La SIC pone en la mira a hoteles de Medellín por cancelaciones injustificadas previas al concierto de Bad Bunny: puede sancionar a quienes lo hagan

¿Vas al concierto de Bad Bunny? La SIC pone en la mira a hoteles de Medellín por cancelaciones injustificadas

La llegada del “Conejo Malo” a Medellín ha desatado una verdadera fiebre turística, pero no todo es música y fiesta. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una dura advertencia a los prestadores de servicios de alojamiento tras detectar una práctica abusiva que está afectando a cientos de fanáticos: la cancelación unilateral de reservas para revenderlas a precios exorbitantes.

El “negocio” de las cancelaciones bajo la lupa

A través de un monitoreo constante en redes sociales y medios de comunicación, la SIC identificó que diversos hoteles y viviendas turísticas en la capital antioqueña estarían rompiendo acuerdos previos con los viajeros. El objetivo detrás de esta maniobra es claro: volver a poner las habitaciones en el mercado aprovechando la altísima demanda generada por el concierto de Bad Bunny, multiplicando los precios originales.

Ante esta situación, la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor recordó que los términos pactados en una reserva son de obligatorio cumplimiento. No se trata de una sugerencia, sino de una responsabilidad legal que, de ser vulnerada, podría acarrear sanciones económicas históricas.

Multas millonarias: Hasta 2.000 salarios mínimos

La advertencia de la SIC no es menor. Los prestadores que incurran en estas infracciones se enfrentan a multas que podrían alcanzar los 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). La institución enfatizó que la libertad económica y la iniciativa privada no son absolutas; deben ejercerse respetando el interés general y los derechos de los ciudadanos.

“La SIC reafirma su compromiso con garantizar que cada experiencia de consumo se desarrolle en condiciones de transparencia y respeto”, señaló el organismo, recordando que estas prácticas dañan la imagen estratégica de Colombia como destino turístico internacional.

¿Qué derechos tienes si cancelan tu reserva?

Si eres uno de los afectados por este tipo de incumplimientos, la Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996) te respalda. Según el artículo 63, si el prestador incumple total o parcialmente el servicio contratado, el turista tiene derecho a elegir entre:

La prestación de otro servicio de la misma calidad. El reembolso total del dinero pagado. Una compensación por el servicio incumplido.

Cómo denunciar ante la SIC

La Superintendencia ha invitado a la ciudadanía a no quedarse callada y formalizar sus quejas. Aunque la SIC iniciará investigaciones de oficio basadas en denuncias de redes sociales, el camino más efectivo es el formulario de PQRSF en su sede electrónica oficial: servicioslinea.sic.gov.co.

Para que tu denuncia prospere, es fundamental detallar los hechos y adjuntar todas las pruebas relevantes, como correos electrónicos de confirmación, comprobantes de pago y la notificación de cancelación enviada por el hotel o plataforma de alojamiento.

Medellín se prepara para uno de los eventos más grandes del año, y las autoridades están decididas a evitar que el abuso de unos pocos opaque la experiencia de miles de visitantes.