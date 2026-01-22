Vuelve el glifosato: Policía confirma inicio de aspersión terrestre en Argelia, Cauca, para 2026

En un giro que promete reabrir el debate sobre la política antidrogas en el país, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional confirmó que, a partir de enero de 2026, se retomarán las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión terrestre con glifosato. El escenario elegido para el reinicio de estas labores es el municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, una de las zonas con mayor presencia de cultivos de coca en el suroccidente colombiano.

La noticia se dio a conocer a través de una comunicación oficial enviada por la institución al alcalde municipal, Osman Duan Guaca Acosta. En la misiva, se detalla que estas intervenciones forman parte del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (PECAT), el cual cuenta con el aval de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

El marco legal del regreso del herbicida

Según el documento firmado por el brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre, director de Antinarcóticos, las operaciones no son una decisión improvisada, sino que se amparan en la Resolución 01524 de 2016. Esta norma modificó el Plan de Manejo Ambiental original para permitir que el glifosato sea aplicado directamente en tierra, una modalidad que busca ser más precisa que la aspersión aérea, pero que sigue generando resistencia en sectores campesinos y ambientales.

La Policía Nacional ha enfatizado que las acciones se ejecutarán de manera “atenta y respetuosa”, asegurando que se cumplirán estrictamente las disposiciones ambientales vigentes para evitar daños colaterales en cultivos lícitos o fuentes hídricas cercanas.

¿En qué consiste el Plan de Manejo Ambiental?

Para mitigar los riesgos asociados al uso de químicos en el territorio, el programa PECAT contempla una estructura técnica robusta dividida en siete programas o fichas de manejo. Entre los puntos más críticos de este plan se encuentran:

Plan de Contingencias: Protocolos de respuesta inmediata ante posibles derrames o afectaciones accidentales.

Protocolos de respuesta inmediata ante posibles derrames o afectaciones accidentales. Plan de Abandono y Restauración Final: Medidas para asegurar que los suelos intervenidos puedan recuperarse tras la eliminación de los cultivos ilícitos.

Medidas para asegurar que los suelos intervenidos puedan recuperarse tras la eliminación de los cultivos ilícitos. Control y Mitigación: Estrategias diseñadas para prevenir que el herbicida afecte la biodiversidad de la región del Micay.

Un cambio de rumbo frente a la erradicación forzada

Este anuncio genera una particular atención política debido a las directrices previas del Gobierno Nacional sobre la reducción de la erradicación forzada y el enfoque en la sustitución voluntaria. Sin embargo, la activación del PECAT en Argelia sugiere una reactivación de las herramientas técnicas de la fuerza pública para contener la expansión de la frontera de cultivos ilegales en áreas de alta complejidad de orden público.

La decisión de iniciar en enero de 2026 pone al Cauca nuevamente en el centro del monitoreo nacional, tanto por la efectividad de la medida como por las posibles reacciones sociales que el uso del glifosato suele provocar en las comunidades rurales.