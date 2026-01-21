Atención: Ecuador le impondrá a Colombia un arancel de 30 % argumentando falta de cooperación en seguridad

En la mañana de este miércoles 21 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que le impondrá aranceles del 30 % a Colombia argumentando una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad.

A través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X, el mandatario ecuatoriano aseguró que han hecho esfuerzos para cooperar con el actual gobierno aun cuando advirtió que hay un millonario déficit comercial entre ambos países. Sin embargo, consideró que no ha habido voluntad política de parte de Colombia para atacar la inseguridad que afecta a las poblaciones de ambos territorios.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”, indicó Noboa en su cuenta de X.

Adicionalmente, señaló que la medida se mantendrá hasta que el gobierno colombiano muestre un compromiso palpable para cooperar en la lucha contra fenómenos como el narcotráfico y la minería ilegal que están desatados en la frontera.

Desde ya se espera que el anuncio del presidente ecuatoriano eleve la tensión en las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Duque sostuvo que Colombia está siendo “permisiva” con el narcotráfico

Justamente este miércoles, el expresidente Iván Duque se pronunció sobre la situación de inseguridad que está afectando a Ecuador en la actualidad.

“Cuando Colombia es permisiva con el narcotráfico, Ecuador paga el precio. La cooperación se desmanteló y las mafias avanzaron. Se necesita firmeza y acción real contra el crimen”, comentó Duque en su cuenta de X. Y cuestionó duramente las acciones desplegadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.