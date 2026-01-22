“Calumnia una persona humilde”: Petro le pidió a reconocido periodista retractarse por comentarios sobre su secretaria

El presidente colombiano, Gustavo Petro, habla durante la ceremonia de investidura del general William Rincón como nuevo director de la Policía Nacional, el viernes 24 de octubre de 2025, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Iván Valencia)

El presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, le pidió a un reconocido periodista retractarse por una información que publicó relacionada a su secretaria.

El comunicador se trata de Yesid Lancheros, actual director de la Revista Semana quien reveló en su medio de comunicación citando a Cambio, que la trabajadora del presidente se graduó de tres carreras en un mismo día.

Esto en el marco de la actual polémica que tiene el Gobierno Nacional sobre un presunto cartel de diplomas al interior del ejecutivo, donde algunos personajes estarían obteniendo títulos por parte de la Fundación Universitaria San José.

Lo revelado por Cambio y publicado por Semana, detalla que Nelfy Melo Morales, secretaria del despacho del presidente Gustavo Petro, obtuvo presuntamente tres títulos en un mismo día, expidiéndose el 5 de julio de 2024.

La mujer se habría graduado de tecnóloga en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, administradora de empresas e ingeniera industrial.

Petro pide retractación de Yesid Lancheros

Precisamente, el presidente Gustavo Petro se fue contra el director de Semana, pidiéndole que se retractara de la información que publicaba, saliendo en defensa de su secretaria.

“Le pido, señor Yesid Lancheros, que retire sus palabras, porque calumnia una persona humilde que solo tiene un cargo aquí como bachiller”, escribió el jefe de Estado en “X” (antes Twitter).

Incluso el mandatario aseguró que Nelfy Melo Morales se pagaba sus estudios de sus sueldo.

“Los esfuerzos de esa secretaria aprovechando su sueldo para lograr sus grados no pueden ser mancilla dos por usted no puestos en duda, dejen de destruir personas humildes. Sus técnicos y carrera son porque pudo hacer sus estudios sin regalo de nadie. Espero su retractación”, aseveró Petro.

Actualmente Juliana Guerrero está en el ojo del huracán debido a una denuncia realizada por la congresista Jennifer Pedraza, quien aseguró que Guerrero habría pagado su matrícula y sus derechos de grado después de graduarse.

Cabe señalar que la exasesora del Ministerio del Interior había tenido una polémica por graduarse sin presentar las pruebas saber pro.