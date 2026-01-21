Video captó caída de un carro desde el tercer piso de un edificio en Manizales: esto se sabe de la conductora

Una mujer resultó herida luego de que su carro cayera desde desde el tercer piso de un parqueadero en el norte de Manizales. El accidente ocurrió en el edificio Montevedra, ubicado sobre avenida Kevin Ángel, una de las calles más concurridas de la Capital Caldense. El siniestro se generó por el rompimiento de la barrera de la estructura del edificio y terminó impactando en plena vía pública.

Las cámaras de seguridad de la zona y videos de los vecinos registraron el momento en que el automóvil atravesó el muro y cayó al vacío, impactando directamente sobre la parte trasera de un vehículo que se encontraba estacionado en la bahía.

El choque alertó a quienes se encontraban a los alrededores, por lo que transeúntes y trabajadores de la Nueva EPS, fueron los primeros en auxiliar a la conductora antes de la llegadas de las unidades de emergencia. Según el reporte oficial de la Unidad de Gestión del Riesgo (UGR) de Manizales, el despliegue operativo incluyó al Cuerpo Oficial de Bomberos, Defensa Civil y el Grupo Especial de Rescate (GER).

Estado de salud de la conductora

Los organismos de socorro confirmaron que la única ocupante del vehículo sufrió traumas en las zonas de la cabeza y cuello. A pesar de la altura y como fue el descenso, las heridas las calificaron como menores. La mujer fue estabilizada en el sitio y posteriormente trasladada a la Clínica Santillana para una valoración médica.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad inició el peritaje técnico para determinar si el incidente se ocasionó por a una falla mecánica del vehículo o a un error humano en la maniobra dentro del estacionamiento.

Investigación por fallas estructurales

A parte del factor humano, la administración municipal, en articulación con la Secretaría del Interior, analiza el estado de las barreras de protección del edificio Montevedra. Buscando establecer si la infraestructura cumplía con las normas de resistencia necesarias para contener un impacto de este tipo.

Este hecho se suma a las estadísticas de accidentalidad en la capital de Caldas, donde, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante el último año se reportaron más de 430 personas lesionadas en incidentes de tránsito. Las autoridades le hicieron un llamado a la comunidad que cualquier emergencia puede ser reportada a través de la línea 119.