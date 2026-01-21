Trump desató fuerte polémica al difundir imágenes con IA donde EE. UU. “absorbe” a Canadá, Groenlandia y Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado la inteligencia artificial no solo como herramienta de comunicación, sino como un posible instrumento de presión geopolítica que ha puesto en alerta máxima a las delegaciones europeas en el marco del Foro de Davos.

(También puede leer: De la Guardia Indígena al Gabinete: El líder que comandará el Ministerio de la Igualdad)

La controversia estalló luego de una serie de publicaciones en la plataforma Truth Social, el día martes, 20 de enero. En ellas, el mandatario compartió una cartografía generada mediante IA donde las fronteras se encuentran ocupadas por la bandera estadounidense, la cual abarca por completo los territorios de Canadá, Groenlandia y Venezuela.

Donald Trump nuevamente usó sus redes sociales para publicar polémicas imágenes (Truth Social Donald Trump)

Más allá de los mapas, se publicó otra imagen, la cual muestra a Trump junto a su equipo cercano, J.D. Vance y Marco Rubio, en un entorno ártico bajo el lema: “Groenlandia, territorio estadounidense. Establecido en 2026”.

Lo que para algunos sectores podría parecer una sátira digital, ha sido interpretado por la Unión Europea como una señal de las ambiciones territoriales y estratégicas de la actual administración estadounidense.

Donald Trump nuevamente usó sus redes sociales para publicar polémicas imágenes Archivo: @realDonaldTrump vía Truth Social (Truth Social Donald Trump)

Esta puesta visual coincide con medidas económicas contundentes, en las que se han planteado aranceles del 25 % contra diversas naciones europeas, justificando la medida como una respuesta a la presencia militar en Groenlandia, según la información brindada por The New York Times.

Uno de los casos más contundente es el de Francia, por lo que el presidente Emmanuel Macron ha rechazado las amenazas los grandes areceles sobre el vino y el champán, medidas impuestas luego de su negativa a participar en la propuesta “Junta de Paz” de Washington, según mismo medio neoyorkino e información recopilada por diario El Colombiano. Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que Bruselas prepara una respuesta frente a todo esto.

A pesar de la retórica los canales de comunicación permanecen abiertos, aunque bajo nuevas reglas. Trump confirmó haber mantenido una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para discutir una “solución” sobre Groenlandia.