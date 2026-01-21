Cámaras de seguridad evidenciaron que mujer que vendía droga se la escondía en la ropa interior

En las últimas horas, las cámaras de seguridad permitieron identificar a una mujer que se dedicaba a la venta de estupefacientes en el sector de San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, en Bogotá. Después de hacerle seguimiento a sus movimientos se logró ejecutar la captura y evidenciar cómo escondía la droga en su ropa interior.

Las imágenes mostraron cómo la expendedora se movía con aparente normalidad por la zona, sin levantar sospechas entre quienes transitaban por el lugar.

Capturan a mujer que vendía droga y la escondía en la parte trasera de su ropa interior

La mujer trataba de mantener un comportamiento que era aparentemente normal mientras permanecía en plena vía pública y esperaba a sus compradores, convencida de que no estaba siendo observada.

El seguimiento evidenció que la mujer se escondía detrás de vehículos estacionados para concretar las ventas y escondía la droga en su ropa interior, con el fin de pasar desapercibida ante la presencia de otras personas.

La vigilancia en tiempo real fue determinante para el operativo. El operador de las cámaras alertó y dirigió a los uniformados del CAI de San Victorino hasta el punto exacto donde se encontraba la sospechosa. Al llegar al lugar, la requisaron y le encontraron una importante cantidad de bazuco, por lo que fue capturada de inmediato y puesta a disposición de la autoridad competente.

Tras la captura, el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, dijo que “No nos vamos a cansar en nuestro plan de recuperar San Bernardo para sus habitantes; los criminales que la invadieron tendrán que irse, a menos de que quieran enfrentarnos. No solo estamos aquí para enfrentar la criminalidad, sino para recuperar integralmente este barrio y mejorar las condiciones de vida de todos en el sector”.

La Secretaría Distrital de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para alertar cualquier hecho sospechoso o delictivo a través de la Línea 123.