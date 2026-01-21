Petro deberá borrar varios mensajes en sus redes sociales y retractarse por llamar “bandido” a exgerente de EPS

En las últimas horas, se conoció que el juez 24 del circuito de Bogotá ratificó que el presidente Gustavo Petro tendrá que cumplir con la decisión del fallo de una acción de tutela en la que se indica que tiene que rectificar y eliminar 16 mensajes contra el exgerente de la EPS Coosalud, Jaime Miguel González.

El mandatario cometió el incidente de desacato ante el fallo en primera instancia y una acción de tutela en la que le ordenaban rectificar y eliminar todos los mensajes que publicó en X y que también dijo durante una alocución presidencial.

Petro tendrá que borrar y retractarse por llamar ‘bandido’ a exgerente de Coosalud

El mandatario de los colombianos en varias oportunidades señaló al entonces gerente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, como “bandido” y de ser el responsable de convertir a dicha EPS en una de las peores prestadora de salud del país.

Petro a través de las publicaciones señaló a González Montaño de haber casi triplicado la deuda de la EPS en casi un año, refiriéndose a que en el 2024 alcanzó 2600 millones de pesos, lo que según el análisis del mandatario significa que “se robaron la plata”.

Además, el presidente también culpó a la junta directiva de Coosalud EPS y la señaló de permitir irregularidades, que se cometían la pasar de recursos públicos a una empresa fantasma en el exterior y de autorizarle préstamos personales a González Montaño por más de 220.000 millones de pesos.

El juez 24 del circuito de Bogotá, Yimi Alejandro Sánchez García, confirmó la decisión de primera instancia en la que se ordena que el presidente Petro se retracte y presente excusas públicas. Lo deberá hacer en mismo formato en el que hizo las anteriores publicaciones en contra del exgerente de Coosalud, Jaime Miguel González y que fueron publicadas a finales del 2024.