“Mientras clínicas privadas obtienen utilidades por $5,2 billones, dejan quebrar hospitales públicos”: Petro

“150 clínicas privadas obtuvieron 5,22 billones de pesos de utilidades netas en 2024. Se trata de un sistema de contratación en donde los recursos de la salud dejan quebrar hospitales públicos, antes que nada, y clínicas privadas tienen relación o con los dueños de las EPS o con las cadenas de la corrupción”, manifestó el presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado en su cuenta de X.

​“Así ordeñan el sistema de salud”, sostuvo el mandatario.

Al respecto el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionó: “150 clínicas privadas obtuvieron $5,22 billones de utilidades netas en 2024. ¿De dónde dicen que están perdiendo? El sistema de salud ha sido despilfarrado y sus recursos desviados".

De acuerdo con el titular de la cartera, las causas del déficit económico que ha tenido el sistema de salud es una de las razones por la que se decretó la Emergencia Económica en el país.

Jaramillo explicó que la crisis de financiación del sistema de salud tiene un origen estructural en decisiones adoptadas desde 2014, cuando se eliminaron los aportes patronales, trasladando la carga al presupuesto público y a los impuestos que pagan todos los colombianos.

“Hoy el sistema de salud se financia principalmente con impuestos generales, mientras los aportes de los empleadores fueron desmontados, lo que ha significado exenciones acumuladas cercanas a 46 billones de pesos”, dijo.

Asimismo, destacó que el Gobierno ha realizado un esfuerzo fiscal sin precedentes para fortalecer el sistema de salud, con un crecimiento real del gasto del 51,4 % frente al gobierno anterior, equivalente a 25 billones de pesos adicionales y 1,4 puntos del PIB, así como un aumento real de la UPC del 30,4 %, por 22,9 billones de pesos.

“Las cifras demuestran que sí hay recursos y que el problema no es de financiación, sino del incumplimiento de las funciones de aseguramiento por parte de algunas EPS” afirmó el ministro Jaramillo.