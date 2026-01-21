Habló funcionario que recibió cuatro títulos en un día de la Fundación San José y que trabaja en la DIAN

Este martes, 20 de enero, se conoció un nuevo capítulo que involucra a la Fundación San José, institución del escándalo del caso de Juliana Guerrero, la joven que estuvo a punto de ser nombrada por el presidente Gustavo Petro como viceministra de Juventudes. En esta oportunidad, se trata de un funcionario que habría recibido cuatro títulos en un mismo día. Esta institución tiene la lupa encima porque se habría dedicado a emitir grados exprés.

La congresista Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, reveló que hay otro caso de un funcionario de la DIAN que habría recibido los cuatro (4) títulos universitarios en una fecha posterior a su ingreso como analista 2.

Funcionario de la DIAN habría conseguido los títulos después de entrar a trabajar en la entidad

El Tiempo reveló que el funcionario fue identificado y se trata de Héctor Julio García Orduz, de Sogamoso (Boyacá), quien fue aspirante al Concejo municipal de su municipio por el partido Conservador en 2019.

El 5 de julio de 2024, García Orduz obtuvo títulos en Administración de empresas, Contaduría, ingeniería industrial y Marketing internacional y así lo compartió a través de sus redes sociales.

De acuerdo con los datos recopilados por dicho medio, García empezó en la entidad como analista grado 2 en la DIAN en octubre de 2023, cuando Luis Carlos Reyes, conocido como mister taxes, era el director.

El funcionario fue consejero de juventud en la Registraduría Nacional (2011) y asesor y director comercial de una inmobiliaria.

“El 60 % de la malla curricular de las carreras coincidía y la misma San José me dio la oportunidad de cursarlas en simultáneo", le dijo el funcionario en comunicación con el diario.

Asimismo, indicó que entró a la DIAN por méritos: “Quedé tercero en el examen y luego ingresé a la entidad por una ampliación de lista. Para entrar no necesitaba los títulos porque solo pedían tener un tecnólogo o haber cursado 6 semestres de una carrera y en mi caso ya había hecho esa cantidad en Derecho en la Universidad de Boyacá“.