Fuerte golpe de la DIAN al contrabando: Incautan mercancía por más de 1.100 millones de pesos

Incautación de mercancía en operativos de la DIAN. (Foto: Cortesía)

DIAN incautó mercancía por más de 1000 millones de pesos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, adelantó operativos de control en diferentes ciudades del país, con los que logró la incautación de mercancía avaluada en más de 1.100 millones de pesos.

En Medellín, las autoridades incautaron 23 toneladas de tilapia roja, durante labores de inspección y control a productos de origen pesquero. En simultánea, en Cali y Riohacha, se logró la retener más de 79.000 unidades de mercancía, entre las que hay ropa, zapatos, lociones y cajas de cigarrillos.

DIAN incautó mercancía por más de 1000 millones de pesos Incautación de mercancía en operativos de la DIAN. (Foto: Cortesía) (Cortesía)

También le puede interesar: Expofitness 2026 traerá por primera vez a Colombia el HYROX PFT y llega con nueva carrera urbana

Incautación de la DIAN en Medellín, Cali y Riohacha

El director de Gestión de Fiscalización de la DIAN, Luis Adelmo Plaza Guamanga, explicó que los productos fueron retirados del mercado por no contar con los documentos que confirmaran que habían ingresado de manera legal al país.

DIAN incautó mercancía por más de 1000 millones de pesos Incautación de mercancía en operativos de la DIAN. (Foto: Cortesía) (Cortesía)

“La mercancía aprehendida, avaluada en más de 1.100 millones de pesos, fue retirada del mercado debido a que no presentaba los documentos soporte que acreditaran su legal introducción al territorio nacional. Durante las inspecciones, se constató que estos productos incumplían las normativas aduaneras vigentes, carecían de registros sanitarios y no tenían certificados de origen, lo que representa una competencia desleal para el comercio formal y un riesgo para el patrimonio público del país”, explicó el funcionario a través de un comunicado.

DIAN incautó mercancía por más de 1000 millones de pesos Incautación de mercancía en operativos de la DIAN. (Foto: Cortesía) (Cortesía)

La entidad enfatizó en que este tipo de irregularidades también representan un riesgo para los consumidores, al tratarse de productos que no garantizan condiciones de calidad ni seguridad.

La DIAN reiteró su compromiso de combatir el contrabando, fortalecer la presencia del Estado en las regiones para proteger a los ciudadanos y al comercio legal, mediante controles permanentes y articulados con las autoridades competentes.