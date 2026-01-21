Atentado frustrado en El Plateado, Cauca: Carro bomba estalló antes de alcanzar su objetivo bomba

Camioneta bomba de las disidencias de las Farc explota junto a un colegio en El Plateado, Cauca

Una camioneta acondicionada con cilindros y rampas de lanzamiento explotó de manera anticipada en el casco urbano del corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, en el sur del Cauca. El evento, atribuido por inteligencia militar a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, ocurrió hacia las 11:00 p. m. del martes 20 de enero.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía del departamento del Cauca, el vehículo tenía como objetivo final las instalaciones de la estación de Policía local. No obstante, la carga detonó antes de que los subversivos lograran posicionarla en el punto exacto del ataque. La explosión se produjo en un sector crítico, ubicado entre una institución educativa y varias viviendas residenciales, lo que desató el pánico entre los habitantes de la zona.

A pesar de la magnitud de la explosión, la cual dejó dos vehículos totalmente destruidos, el balance de víctimas indica que un policia resultó con una lesión en el hombro. Según información de Caracol Radio y fuentes policiales, el agente fue atendido y se encuentra fuera de peligro. Hasta el momento, no se han reportado civiles heridos o víctimas mortales, aunque las fachadas de las viviendas cercanas sufrieron afectaciones considerables.

El uso de cilindros-bomba y rampas artesanales en el vehículo refuerza la hipótesis de las autoridades sobre un posible plan de ataque a gran escala contra la Operación Perseo, la estrategia militar que busca recuperar el control estatal en este enclave estratégico del Cañón del Micay.

El trasfondo: disputas por rutas del narcotráfico

Las entidades de inteligencia sugieren que las disidencias activan estos artefactos para facilitar presuntamente la movilidad de cargamentos de estupefacientes o el desplazamiento de cabecillas ante la presión de la Fuerza Pública.

El Plateado sigue siendo el epicentro de una disputa territorial entre la estructura Carlos Patiño, la Segunda Marquetalia y facciones del ELN. Estos grupos utilizan el corredor hacia el Pacífico para el tráfico de drogas, principal motor financiero de la violencia en la región.

Después de la detonación, unidades de la Tercera División del Ejército Nacional y grupos especializados de la Policía iniciaron labores de inspección y aseguramiento del área para descartar la presencia de otros artefactos explosivos.

La orden emitida desde el mando central de las disidencias, presuntamente por ‘Iván Mordisco’, mantiene a las tropas en máxima alerta. Las autoridades locales y organismos de derechos humanos monitorean la situación, ante el riesgo de posibles nuevos hostigamientos que utilicen a la población civil y a la infraestructura escolar como escudo en medio de las confrontaciones.