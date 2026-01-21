“Conmigo se escala rápido si me complace”: Carlos Caicedo es señalado de presunto acoso sexual contra subordinas en la Gobernación de Magdalena

Lo que comenzó como un secreto a voces en los pasillos de la Gobernación del Magdalena ha estallado en una serie de testimonios desgarradores. Al menos cuatro mujeres han decidido denunciar públicamente lo que describen como una presunta estructura sistemática de violencia de género, acoso sexual y encubrimiento dentro del movimiento político Fuerza Ciudadana, liderado, según las denunciantes, por el exgobernador Carlos Caicedo.

Los relatos, revelados inicialmente por La FM, no solo apuntan a conductas individuales, sino a un presunto ambiente de impunidad donde cargos públicos y ascensos laborales habrían sido utilizados como moneda de cambio para favores sexuales.

“Subir a la habitación para escalar”: El testimonio contra Caicedo

Una de las denunciantes relató un episodio ocurrido durante un evento oficial en un reconocido hotel. Según su testimonio, el entonces gobernador le habría indicado explícitamente el número de su habitación con la promesa de favorecer su carrera profesional.

“La única forma de poder escalar a nivel laboral era acceder a las pretensiones que él nos pedía... me decía que de esa manera podía escalar mucho más rápido. Yo le dije que no, que escalaría por mi capacidad”, narró la víctima.

Tras la negativa, la mujer asegura que su situación laboral se estancó, quedando relegada a contratos temporales y meses de trabajo sin remuneración, lo que evidencia una presunta represalia institucional.

Acoso tras la licencia de maternidad

Otro de los casos más alarmantes involucra a un alto funcionario y asesor que aún permanece en el movimiento. Una ex trabajadora de la Gobernación denunció que, tras regresar de su licencia de maternidad y sufriendo de depresión posparto, fue víctima de tocamientos no consentidos y hostigamiento constante en su lugar de trabajo.

La víctima señala que acudió a la Secretaría de Equidad y a Talento Humano, pero la respuesta fue el silencio. Incluso, asegura que le propusieron simular la salida del agresor a cambio de un aumento salarial: “La propuesta era proteger al victimario, no a mí”, sentenció.

El grave señalamiento de abuso sexual con fármacos

La denuncia de María Alejandra Rojas añade un componente criminal aún más oscuro. Rojas señala a Fabián Bolaños, hombre de confianza de Caicedo, de haberla drogado con una sustancia llamada fenotiazina para dejarla inconsciente e intentar abusar de ella durante un viaje político a Bogotá.

A pesar de que el hecho fue reportado internamente a las directivas de Fuerza Ciudadana, Bolaños habría continuado su ascenso político sin enfrentar consecuencias internas, lo que obligó a la víctima a llevar el caso ante la justicia ordinaria.

La respuesta de Carlos Caicedo

Ante la gravedad de las acusaciones, el exgobernador Carlos Caicedo calificó las denuncias como una estrategia de desprestigio político. Según el líder de Fuerza Ciudadana, la reactivación de estos testimonios coincide con hitos electorales de su movimiento y busca “distraer y desestabilizar” su campaña.

Sin embargo, para las víctimas, el daño psicológico y laboral es una realidad que trasciende las urnas. La justicia ahora tiene el reto de determinar si, bajo la bandera del cambio político, se ocultó una red que vulneró la integridad de las mujeres que buscaban servir al departamento del Magdalena.