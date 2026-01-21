Golpe al Clan del Golfo: A prisión alias ‘Guajiro’, presunto responsable de asesinar a dos policías en Antioquia

La ofensiva de las autoridades contra las estructuras criminales en el departamento de Antioquia ha dado un resultado contundente. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Luis Argiro Cossio, conocido bajo el alias de ‘Guajiro’, presunto cabecilla de la subestructura ‘Edwin Román Velásquez Valle’ del Clan del Golfo. Este individuo es señalado como el autor detrás de los crímenes que segaron la vida de dos uniformados de la Policía Nacional durante el primer semestre de 2025.

Cronología de la violencia en el Suroeste antioqueño

Las investigaciones lideradas por la Seccional Antioquia vinculan directamente a Cossio con dos eventos fatales que enlutaron a la institución policial y sembraron temor en la región:

El atentado en Salgar (16 de abril de 2025): Según el material probatorio, alias ‘Guajiro’ habría coordinado la activación de un artefacto explosivo en zona rural de este municipio. El ataque cobró la vida del subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona, quien se encontraba cumpliendo labores de vigilancia. El crimen en Andes (10 de julio de 2025): Apenas tres meses después, el procesado presuntamente ejecutó el asesinato del patrullero Luis Carlos González Bejarano en el corregimiento de Santa Rita. Los informes indican que el uniformado fue atacado con arma de fuego en múltiples ocasiones antes de que el agresor emprendiera la huida.

Captura en combate y arsenal incautado

La detención de alias ‘Guajiro’ no fue fortuita. Se produjo tras un enfrentamiento armado entre unidades de la Policía Nacional y miembros del grupo ilegal. Tras el intercambio de disparos, las autoridades lograron reducir al cabecilla y procedieron con la incautación de un importante arsenal que incluye:

Armas de fuego de corto y largo alcance.

Municiones de diversos calibres de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Radios de comunicaciones y material técnico clave para las labores de inteligencia.

Cargos y situación jurídica

Ante un juez de control de garantías, un fiscal especializado le imputó una serie de delitos de extrema gravedad, todos bajo la modalidad de conductas agravadas:

Homicidio.

Concierto para delinquir.

Fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso restringido.

A pesar de la contundencia de las pruebas recolectadas, el procesado no aceptó los cargos. No obstante, dada la peligrosidad que representa para la sociedad y el riesgo de fuga, el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, donde deberá esperar el avance de su juicio.

Este golpe debilita el mando operativo del Clan del Golfo en el suroeste de Antioquia, una zona que ha sido foco de disputas territoriales por el control de rutas de narcotráfico y minería ilegal. Las autoridades mantienen el despliegue en la zona para localizar a otros integrantes de la subestructura vinculados a estos crímenes.