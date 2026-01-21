“Colombia está entre los países que menos pagan impuestos por consumo de alcohol y nicotina”: Petro

Gustavo Petro exalta que su gobierno es el que más ha incautado cocaína a nivel mundial.

“Las drogas que mayor muerte producen se llaman alcohol y nicotina. La extrema derecha en las gobernaciones, para tumbar el impuesto a los megarricos, los defienden, cuando somos de los países en que menos impuestos se pagan por el consumo de esas drogas”.

Así lo indicó el presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado en X, al referirse a las medidas adoptadas en el marco de la Emergencia Económica.

Cabe recordar que en el Consejo de Ministros de ayer lunes, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el capítulo de la Emergencia Económica relacionado con protección de la salud establece un incremento al impuesto al consumo de licores con una metodología estructurada a partir de un estudio detallado y completo que realizó el Banco Mundial.

“En esa metodología se estableció la necesidad de incrementar el impuesto al consumo de licores a partir de los grados de alcohol que tienen los licores, por un lado, y también en el caso del tabaco, a partir de los niveles de nicotina que tienen los diferentes productos asociados con el tabaco”, precisó.

El ministro se refirió también a la inclusión en las medidas de una serie de productos que hoy en día tienen un alto consumo y están exentos de cualquier impuesto, como es el caso de los vapeadores y de los productos de calentamiento de tabaco, que hoy no están tributando.

“Al incorporarlos en la base tributaria, con el incremento del impuesto al consumo de alcohol, con altos grados de alcohol, eso nos permite obtener cerca de 1,6 billones de pesos adicionales”, señaló el titular de la cartera económica.

​Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, consideró que “ponerle impuestos alcohol y al tabaco es fundamental para la salud de los colombianos. Los impuestos saludables son una medida que de manera simultánea salva vidas, reduce la pobreza y aumenta la recaudación tributaria”.