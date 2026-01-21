“Agresión económica”: Ministro de Minas rechaza el arancel del 30% de Ecuador hacia Colombia

Luego de que el presidente de Ecuador Daniel Noboa, anunciara que impondrá un arancel del 30% a las importaciones de Colombia por “falta de reciprocidad y acciones firmes” en temas de seguridad contra el narcotráfico por parte del gobierno colombiano, han surgido diversas reacciones.

Una de ellas fue la del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien rechazó la medida calificándola como “agresión económica”.

"Rechazamos la medida arancelaria impuesta por Ecuador, una agresión económica que rompe el principio de integración regional“, escribió el jefe de cartera.

En ese sentido, el funcionario de Petro dio a conocer lo que ha hecho el gobierno respecto a cooperación y solidaridad con Ecuador.

"Mantuvimos la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW de manera sostenida (90% de capacidad que posee la infraestructura de exportación), incluso cuando nuestro sistema estaba pasando por la situación hidrológica de sequía más crítica de toda su historia debido a los efectos del cambio climático. Aun así, mantuvimos las exportaciones y el abastecimiento de los hogares colombianos“, detalló Palma.

Igualmente el ministro aseguró que Colombia no es ajena a los ataques por parte del narcotráfico.

"El pasado mes de diciembre sufrimos un atentado a nuestra infraestructura eléctrica, el cual afectó la capacidad de exportación de electricidad. La acción coordinada de nuestra fuerza pública, el Ministerio de Minas y Energía, los operadores de red de la zona, y el operador del sistema, logramos reconfigurar nuestros circuitos para mantener los volúmenes de exportación que nuestro hermano país requiriera“, señaló el jefe de cartera.

Edwin Palma explicó lo que Colombia le aporta en energía a Ecuador.

“Gracias a los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la fortaleza de nuestra infraestructura eléctrica, como lo muestra la gráfica, Colombia actualmente provee entre el 8% y 10% de la energía que se consume nuestro hermano país”.

La medida del gobierno ecuatoriano incluso, ha sido rechazada por sectores opositores al presidente Petro, como por ejemplo Bruce Mac Master quien es el presidente de la Andi, gremio de empresarios.