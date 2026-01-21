Emergencia ambiental en Tolima: derrame de látex contaminó el río Coello y dejó sin agua a más de 100.000 personas

En el corregimiento de Coello Cocora, zona rural del municipio de Ibagué, Tolima, se registró un siniestro que provocó un derrame de gran magnitud de látex y contaminó la cuenca del río Coello. El río afectado es una de las principales fuentes de agua en el departamento y abastece a más de 100.000 habitantes, en especial al municipio de El Espinal y a sus zonas rurales.

La emergencia fue reportada ayer, martes 20 de enero, lo que obligó a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal (EAAA) a cerrar de inmediato las compuertas de las bocatomas. Esta es una medida preventiva busca reducir y evitar que el químico industrial ingrese a las redes domésticas de los habitantes, luego de que el cauce del río se tornara de un color blanquecino y presentara densas capas de espuma.

El impacto en el suministro y la salud pública

De acuerdo las autoridades locales, la afectación golpea directamente a cerca de 75.000 habitantes en el casco urbano de El Espinal y a miles más en el corregimiento de Chicoral. Andrea Mayorquín, directora de Ambiente y Gestión del Riesgo del departamento, confirmó que la contaminación fue detectada en los puntos de abastecimiento alrededor de las 4:00 p. m., lo que ratificó la gravedad del vertido.

La reapertura del servicio de agua no tiene una hora exacta, ya que depende de evaluaciones organolépticas, esto se refiere a el análisis de un producto basado exclusivamente en lo que se percibe a través de los cinco sentidos, es decir el sabor, la textura, el olor, el color y el sonido.

“Solo se retomará la captación cuando se evidencie que el agua ya no está blanca ni espumosa”, explicó Mayorquín. La funcionaria subrayó que, aunque el látex es un material industrial, su presencia en el agua limpia impide cualquier proceso de potabilización común, poniendo en riesgo la seguridad hídrica de la región.

Alerta máxima en municipios ribereños del río Magdalena

La preocupación de los organismos de socorro trasciende a El Espinal. Al ser el río Coello una fuente que desemboca directamente directo al río Magdalena, la mancha química avanza hacia el norte del departamento, por lo que poblaciones como Flandes, Suárez, Ambalema y Honda han sido notificadas para activar sus planes de emergencia y monitorear la calidad del agua de manera permanente.

La recomendación oficial para los acueductos veredales y municipales del Magdalena es la suspensión temporal de la succión si se detectan anomalías en como se ve del líquido.

Investigaciones y responsabilidad empresarial

El latex derramado pertenecía a la empresa Disproquin S.A.S., firma que ahora deberá coordinar con la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) el tratamiento técnico para mitigar el daño en el ecosistema. Mientras las aseguradoras y expertos evalúan la cantidad exacta de galones regados en la zona, la comunidad permanece a la espera de carrotanques para mitigar el desabastecimiento de agua.

Por ahora, la Alcaldía de El Espinal estima que, si el flujo del río logra desplazar el contaminante de manera natural, el servicio podría normalizarse durante la tarde de este miércoles 21 de enero. No obstante, la recuperación total de la cuenca dependerá de los análisis de laboratorio que realicen las autoridades ambientales para descartar residuos químicos persistentes en el río.