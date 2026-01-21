6 claves para que la gasolina le rinda más y poder ahorrar dinero

Actualmente el gasto de gasolina es uno de los gastos que más impacta el bolsillo, sobre todo por los constantes cambios que ha tenido. Sin embargo, la eficiencia en el transporte ya no depende solo del motor, sino de la forma de manejar, ya que con pequeños cambios se puede lograr una ayuda significativa para el bolsillo.

Expertos de Primax Colombia recomiendan poner en práctica seis acciones clave que ayudan a aprovechar mejor cada galón y a recorrer más kilómetros sin afectar el bolsillo.

Recomendaciones para ahorrar gasolina a la hora de manejar

1. Revise la presión de las llantas

Mantener las llantas con la calibración adecuada es una de las medidas más simples y efectivas para ahorrar combustible. Circular con una presión inferior a la recomendada por el fabricante aumenta la resistencia al rodamiento y puede elevar el consumo hasta en un 3 %. Una revisión periódica marca la diferencia.

2. Conduzca de forma suave y constante

Evitar acelerones y frenazos innecesarios ayuda a reducir el gasto de gasolina. Estudios del University of Michigan Transportation Research Institute indican que una conducción brusca puede aumentar el consumo entre un 20 % y un 30 %. Mantener una velocidad estable permite que el motor trabaje de manera más eficiente.

3. Evite el exceso de carga

Transportar peso innecesario obliga al motor a hacer un mayor esfuerzo. Según datos del Car Care Center, por cada 50 kilos adicionales en el maletero, el consumo de combustible puede incrementarse hasta en un 2 %. Vaciar el vehículo de objetos que no se usan también es una forma de ahorrar.

4. Elija combustibles con aditivos de calidad

No todos los combustibles ofrecen los mismos beneficios. Las opciones con agentes limpiadores ayudan a mantener los inyectores en buen estado y a optimizar la combustión. Algunas fórmulas de última generación están diseñadas para mejorar la eficiencia y el cuidado del motor.

5. Use el combustible adecuado para su vehículo

El tipo de motor y la transmisión influyen en la elección del carburante. En vehículos de alto rendimiento, utilizar combustibles de mayor octanaje puede favorecer una combustión más limpia y una respuesta más eficiente, tanto en transmisiones manuales como automáticas.

6. Aproveche la tecnología de las cajas modernas

Las transmisiones automáticas actuales, como las CVT o de doble embrague, están diseñadas para mantener el motor en su rango óptimo de funcionamiento. En tráfico urbano, una conducción fluida permite que estos sistemas reduzcan el consumo de combustible de manera efectiva.

Otras de las recomendaciones, que son parte de acciones sencillas del día a día, es que se planeen las rutas para evitar trancones y apagar el motor en paradas prolongadas y así se logrará que la gasolina rinda más.