Modalidad “Kamikaze”: El arriesgado método con el que pretendían cruzar 2.2 toneladas de marihuana hacia Ecuador

En un operativo que refuerza la vigilancia en los corredores estratégicos del sur del país, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional logró interceptar un furgón cargado con 2.2 toneladas de marihuana en la vía que comunica a Rumichaca con Pasto. El resultado: un capturado, un vehículo inmovilizado y un golpe financiero de más de 416 millones de pesos a las estructuras criminales.

El operativo tuvo lugar en jurisdicción del municipio de Tangua (Nariño). Durante las labores de control vial, los uniformados detuvieron un vehículo tipo furgón de servicio público. Tras una inspección minuciosa, se descubrió el cargamento que, según las investigaciones preliminares, tenía como destino final el vecino país de Ecuador, tras haber partido desde Piendamó, en el departamento del Cauca.

El factor “Kamikaze”: ¿En qué consiste esta modalidad?

Lo que más ha llamado la atención de las autoridades es la confirmación de que el transporte se realizaba bajo la denominada modalidad “kamikaze”. Este método, utilizado por organizaciones criminales para mover grandes volúmenes de estupefacientes por fronteras y rutas principales, se basa en la exposición total del transportador.

Bajo este esquema, la organización recluta a un conductor —a menudo sin antecedentes judiciales, como es el caso del capturado en Tangua— para que asuma todo el riesgo operativo. El conductor viaja sin escoltas, sin vehículos de apoyo y sin conocimiento de los cabecillas de la red, operando como un eslabón aislado. Si el furgón es interceptado, el individuo es abandonado a su suerte por la estructura criminal, sin ningún tipo de apoyo legal o financiero posterior.

En este caso particular, el capturado manifestó que recibiría la suma de 3 millones de pesos por completar la ruta, una cifra mínima comparada con el valor comercial del cargamento y el riesgo penal que conlleva.

Un golpe a las finanzas criminales

La Brigadier General Claudia Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte, destacó la relevancia de esta incautación:

“Este resultado operativo refleja el compromiso permanente en la lucha frontal contra el narcotráfico en corredores estratégicos. Con esta acción policial se evitó la comercialización de cerca de 4.774.000 dosis en el mercado ilegal”.

El registro de movilidad indica que el vehículo habría transitado por el peaje de Cano, en Chachagüí, el pasado 18 de enero de 2026 a las 18:40 horas, intentando camuflarse entre el flujo normal de carga pesada que circula hacia la frontera.

Seguridad reforzada en las vías de Nariño

Este operativo no solo representa una pérdida económica para el narcotráfico, sino que también pone en evidencia la efectividad de los controles de inteligencia en las vías nacionales. La Policía Nacional ha reafirmado que continuará fortaleciendo la presencia institucional para cerrar el paso a estas actividades ilícitas que pretenden utilizar las carreteras colombianas como plataformas logísticas del crimen organizado.

Finalmente, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa en las vías, recordando que el uso de conductores “particulares” bajo promesas de dinero fácil es una de las trampas más comunes de las redes de narcotráfico para sacrificar eslabones reemplazables en su cadena de distribución.