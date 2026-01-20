Petro justificaría la frase de “los ricos también lloran” del MinSalud porque el hospital de Itagüí “tiene indicios de una gran corrupción”

La crisis de la salud que se vive en el hospital San Rafael de Itagüí, al sur de Medellín, generó lágrimas a su gerente por la imposibilidad de pagarle a sus empleados. El hecho generó una polémica reacción del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que aseguró que “los ricos también lloran”. En las últimas horas el presidente Gustavo Petro se pronunció y habría justificado la expresión al decir que en el interior del centro asistencial hay “indicios de una gran corrupción”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue uno de los primeros en reaccionar ante la frase utilizada por el alto funcionario del gobierno y aseguró que Pablo Escobar y sus sicarios también la utilizaron, cuando se cometió la masacre en la discoteca Oporto.

Petro apoyó la posición del ministro de Salud y aseguró que hay indicios de “gran corrupción”

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el presidente le respondió a Médicos Colombia, que escribieron: "Dan ganas de llorar. Cuando un ministro de salud le responde a un acongojado gerente de un hospital empobrecido como el San Rafael de Itagüí, mismo que está diseñado para atender lo estratos más bajos de la población: “los ricos también lloran”. DAN GANAS DE LLORAR, y mucho“.

El presidente contestó diciendo: "El hospital de San Rafael se Itaguí tiene indicios de una gran corrupción“.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: "Gobierno indolente el del Presidente @petrogustavo. La gente muriéndose por un sistema de salud que están acabando y salen con esta perla: ‘Los ricos también lloran’ Hay que ser uno muy RUIN para estar tan desconectado de la realidad del país”, “Acá el único corrupto es usted Petro Quedan menos de 7 meses de tu desastre de gobierno”, “Los ricos no van al hospital San Rafael, está para atender los estratos más bajos. Debería informarse mejor el ministro o venir a Medellín” y “Muchos indicios nadie en la cárcel, los tuits se los lleva el viento”.