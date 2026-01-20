Drama en el centro de Bogotá: Rescatan a dos niñas Emberá que buscaban comida en soledad

La vulnerabilidad de la infancia indígena vuelve a encender las alarmas en la capital colombiana. En las últimas horas, lo que comenzó como un reporte ciudadano por el llanto incesante de dos pequeñas, terminó en un operativo de rescate liderado por la Policía Metropolitana de Bogotá en el corazón de la localidad de Los Mártires.

El hallazgo: Un grito de auxilio en el barrio Ricaurte

La tranquilidad del barrio Ricaurte se vio interrumpida cuando transeúntes y vecinos notaron una escena desgarradora: dos niñas de la comunidad Emberá, de apenas 4 y 7 años, deambulaban llorando y pidiendo alimentos. La urgencia de la situación llevó a los ciudadanos a contactar de inmediato a la línea de emergencia.

Al llegar al lugar, los uniformados localizaron la vivienda de donde provenían las menores. Ante la ausencia de adultos responsables y el riesgo evidente, las autoridades procedieron con cautela. Según detalló el mayor Iván Castiblanco, jefe encargado de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, el ingreso al inmueble se realizó con la autorización de uno de los propietarios de la vivienda, confirmando lo que todos temían: las menores se encontraban en total estado de abandono.

Restablecimiento de derechos y situación actual

Tras verificar las precarias condiciones en las que se encontraban, la Policía activó la ruta de protección de forma inmediata. Las niñas fueron trasladadas a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde equipos especializados iniciaron el proceso de restablecimiento de sus derechos. Allí recibirán atención médica, nutricional y psicológica para determinar el impacto del tiempo que pasaron sin supervisión.

Una cifra que preocupa en 2026

Este lamentable suceso no es un hecho aislado. En lo que va corrido de 2026, este ya representa el segundo caso de alto impacto de menores rescatados por abandono en Bogotá. La situación es un eco de una problemática estructural que la ciudad no ha logrado erradicar.

Para poner en perspectiva la magnitud del desafío, las cifras de la Policía Metropolitana son contundentes: durante el año 2025, las autoridades lograron rescatar a 221 menores de edad que se encontraban en condición de mendicidad o abandono en las calles de la capital. La recurrencia de estos casos en poblaciones indígenas desplazadas subraya la necesidad de políticas de protección más agresivas y una vigilancia comunitaria constante.

La ciudadanía permanece en alerta mientras se espera el pronunciamiento oficial del ICBF sobre el paradero de los padres o tutores legales de las niñas, quienes podrían enfrentar severas sanciones legales por el abandono de las menores.