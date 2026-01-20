Contralora habría comprobado que las extintas Farc entregaron dólares falsos y no cumplieron con los bienes y dineros del Acuerdo de Paz

Este martes, 20 de enero de 2026, la Contralora Delegada para el Sector Justicia, Jenny Lindo, reveló detalles sobre el estado de cumplimiento por parte de las extintas Farc tras las sentencias en el marco del Acuerdo de Paz. La funcionaria aseguró que no hay plata para indemnizar a las víctimas del conflicto armado, ya que la organización no ha entregado los bienes y los dineros a los que se había comprometido tras la firma.

Además, también reveló que de los dineros que entregaron, 1.500 dólares eran falsos de los 450.000 que se habían prometido, por lo que no podrán ser monetizados.

La funcionaria en diálogo con 6AM W de Caracol Radio, fue enfática al asegurar que “No hay con qué reparar a las víctimas al día de hoy”.

La Contralora dijo que las Farc registraron cuáles eran los bienes y dineros que iban a entregar para monetizar y así poder reparar a las víctimas, pero hasta la fecha “la entrega de estos bienes no se aproxima ni siquiera al 10 %”.

“Por ejemplo, ellos entregaron unos dólares, se comprometieron a entregar 450.000 dólares, de los cuales 1.500 dólares eran falsos. Es decir, que no solamente estamos viendo o la Contraloría pudo identificar que no solamente no entregaron los bienes y dineros a los cuales se comprometieron a entregar en el Acuerdo de Paz, sino que algunos de estos que se han entregado no van a poder ser monetizados”, dijo.

Explicó que se registran más de 9 millones de víctimas, “por ejemplo, ellos se comprometieron a entregar 440 mil gramos de oro; tan solo entregaron 252 mil. Al día de hoy no podríamos nosotros cuantificar exactamente a cuánto equivalen, por ejemplo, los semovientes que se comprometieron a entregar, 24.000 unidades, entregaron 258”.

Aseguró que de lo que han entregado se han monetizado cerca de 45.981 millones de pesos y que ya se están distribuyendo para reparar a las víctimas.