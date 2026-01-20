“Cinismo inaceptable”: Fajardo luego de que el ministro de Salud se burló del gerente de hospital que lloró

El exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial Sergio Fajardo arremetió contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien se burló del gerente del hospital San Rafael de Itagüí, Antioquia, quien rompió en llanto en medio de un discurso.

(Lea también: Claudia López invitó a Fajardo, Cristo y Armitage a participar en una consulta presidencial, ¿será viable?).

Todo empezó cuando Luis Fernando Arroyave, el gerente del hospital, aseguró que las deudas que tenían la Nueva EPS y Savia Salud con la institución la habían arrojado a una crisis financiera.

“Los ricos también lloran. Voy a decir algo que es muy importante. Ahí (en Itagüí) hay dos hospitales. San Rafael es un hospital departamental y el Hospital del Sur es un hospital municipal que hoy está cubriendo la gran mayoría de los servicios que no presta San Rafael. San Rafael no le presta a la Nueva EPS sino ortopedia. Si hay una deuda, la deuda que hay es $6.000 millones y la Nueva EPS se ha comprometido en pagar”, aseguró el ministro Jaramillo, en diáologo con la emisora Caracol Radio.

Su declaración pronto generó una ola de reacciones en la opinión pública. De hecho, varias figuras públicas han señalado su desacuerdo con la respuesta del ministro a los reclamos del gerente del hospital de Itagüí. Entre los críticos estuvo el precandidato Sergio Fajardo.

“Ministro Jaramillo decir que “los ricos también lloran” ante la crisis del hospital de Itagüí es de un cinismo inaceptable. Es cierto que el sistema de salud tenía corrupción y fallas administrativas, pero ustedes se han dado el lujo de empeorarlo. Hoy la corrupción está en niveles nunca vistos; el caos tiene en emergencia todo el sistema. ¿Y saben quiénes lloran? Las personas más pobres pagan la cuenta de la corrupción, la violencia y el caos del gobierno del presidente Petro", puntualizó Fajardo.