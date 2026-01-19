Urgente: Hallaron el cuerpo del profesor del Externado Neill Felipe Cubides, reportado como desaparecido

Después de varios días de búsqueda, en la tarde de este lunes 19 de enero se confirmó el hallazgo del cuerpo del profesor de la Universidad Externado de Colombia Neill Felipe Cubides, quien había sido reportado como desaparecido desde la semana pasada.

La institución educativa confirmó el fallecimiento y manifestó su pesar por la noticia a través de sus redes sociales oficiales.

“La Universidad Externado lamenta profundamente el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides y expresa su solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos y allegados en este difícil momento. Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial”, advirtió la universidad en su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con la información compartida por el diario El Tiempo, el profesor fue hallado sin vida en una zona rural de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

El docente desapareció en la noche del pasado 15 de enero después de tomar un taxi en el norte de la capital. Una de las pistas que ha llevado a las autoridades a pensar que se trató de un caso de ‘paseo millonario’ fue que esa misma noche empezaron a registrarse millonarias transacciones en una de las cuentas bancarias a nombre del docente universitario.

El profesor había llevado a su hijo a urgencias pediátricas antes morir

Uno de los detalles más tristes del caso es que el profesor había tomado el taxi a las afueras de la Clínica del Country a la que había acudido con su esposa y su hijo de 10 años, pues este último tenía complicaciones de salud.

“Él se despide del niño, se despide de mí y sale por el lado de urgencias pediátricas de la Country. Hay una cámara que muestra que él cruza la carrera 15 y le hace la parada a un taxi. Hasta ahí sabemos de él”, aseguró la esposa del docente, Denis Alfaro, en conversación con el diario El Tiempo.