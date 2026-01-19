Atención: Cancillería informó que 55 colombianos desaparecieron en combate en Ucrania entre agosto y octubre del 2025

En respuesta a un derecho de petición enviado por PUBLIMETRO, la Cancillería se refirió a las acciones que ha adelantado después de que las fuerzas rusas informaron que 67 “mercenarios extranjeros” -la mayoría de ellos colombianos- habían sido asesinados en medio de la guerra que libran en Ucrania. Fuentes prorrusas habían señalado que fueron por lo menos 60 colombianos.

(En contexto: ESPECIAL: El rastro de sangre colombiana sobre los campos de Ucrania).

En el canal de Telegram prorruso ‘TrackANaziMerck’, que se dedica a publicar información personal de combatienes extranjeros que pelean del lado ucraniano, publicaron los nombres completos de los colombianos a mediados de diciembre pasado. Según indicaron, las bajas se habrían producido en inmediaciones de la población de Yunakovka, en el norte de Ucrania.

En vista de esta información, este medio se comunicó con la Cancillería, que a su vez se puso en contacto con los gobiernos de Ucrania y Rusia.

“Frente al caso de los 60 connacionales mencionados en la petición del Diario el PUBLIMETRO, la Sección Consular de la Embajada de Colombia en Polonia ha recibido información oficial de la Dirección General de Cooperación de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre la desaparición en combate (“Missing in Action”) de 55 de ellos durante los meses de agosto y octubre de 2025. Adicionalmente, en relación con otro connacional, y a partir de información aportada por sus familiares, se ha solicitado formalmente a las autoridades competentes en Ucrania que se investigue su presunta desaparición mientras se encontraba combatiendo en dicho país“, indicó la Cancillería en su respuesta.

Entre tanto, indicaron que la Embajada de Colombia en Moscú le envió una nota verbal al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para conocer qué información tienen sobre los 60 colombianos que fueron reportados como caídos en combate en Yunakovka. Sin embargo, la Cancillería colombiana advirtió que hasta el momento las autoridades rusas no han dado una respuesta oficial.

¿Por qué los colombianos fueron reportados como desaparecidos en combate?

La Cancillería también indicó que el hecho de que estos 55 colombianos fueran reportados como “desaparecidos en combate” implica que su fallecimiento no ha sido confirmado debido a que sus cuerpos no han sido recuperados ni identificados.

“En estos casos, la Policía Nacional de Ucrania adelanta un proceso de investigación orientado a esclarecer los hechos y determinar el paradero de las personas desaparecidas. Para estos escenarios, la Sección Consular de la Embajada de Colombia en Polonia cuenta con un protocolo establecido, el cual es remitido a los familiares. A través de la Sección Consular, los familiares pueden aportar los elementos necesarios que contribuyan al proceso investigativo adelantado por las autoridades ucranianas”, advirtió la Cancillería en la respuesta del derecho de petición.

De acuerdo con las cifras de esa entidad, hasta diciembre del año pasado se había registrado un total de 337 colombianos desaparecidos en combate en el marco del conflicto entre Ucrania y Rusia. Mientras tanto, este medio conoció que hasta el 14 de enero de este año, las autoridades colombianas han registrado 114 muertes de colombianos en esa guerra.

Adicionalmente, la Cancillería indicó que está liderando dos espacios para hacerle frente al fenómeno del mercenarismo en Colombia: la Mesa de Asistencia y la Mesa de Política Exterior.

La primera tiene como objetivo brindarles ayuda a las familias y a los connacionales involucrados en actividades relacionadas con el mercenarismo.

A esto se suma que el año pasado se aprobó en último debate un proyecto de ley impulsado por los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores orientado a adoptar la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.