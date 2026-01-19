Sneyder Pinilla aseguró que “las personas cercanas al presidente” hacían parte de la estructura criminal de la UNGRD

Sneyder Pinilla, quien ya está condenado, en las últimas horas aseguró que las personas cercanas al presidente Gustavo Petro eran parte de la estructura criminal que funcionó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. En las últimas horas se conocieron las nuevas y contundentes declaraciones de Pinilla, quien fue el exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad.

Este domingo 18 de enero el exfuncionario concedió una entrevista con Noticias Caracol, en donde lanzó fuertes declaraciones del caso, que hoy lo tiene condenado.

Nuevas declaraciones de Sneyder Pinilla sobre otros funcionarios cercanos a Petro

El exfuncionario, que cumple una condena tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía por el escándalo de corrupción que sacudió a esa entidad, concedió una entrevista a ‘Noticias Caracol’.

Desde el lugar en que se encuentra privado de la libertad de reclusión en Bogotá, Pinilla insistió en que la estructura de corrupción que funcionó y operó en la UNGRD no estuvo conformada por funcionarios de bajo nivel y que por el contrario, habían personas del círculo cercano al presidente Petro que estaban enteradas de lo que ocurría.

"Las personas cercanas al presidente están todas inmersas en esta estructura criminal. Así lo dice la matriz de colaboración de muchos de los que estamos involucrados", dijo Pinilla durante la entrevista con Juan Roberto Vargas.

En relación al reciente video que circuló en el país en el que se observa a Carlos Ramón González bailando en una fiesta en Nicaragua, dijo que “Es indignante, es una burla para el país”.

Pinilla también aseguró que existió un presunto intento de soborno para poder silenciarlo, por lo que reiteró que, le ofrecieron 13.000 millones de pesos a través de contratos para que no hablara.

“Intentaron darnos 13.000 millones de pesos. Si nos querían comprar con contratos era porque esos altos funcionarios no querían que habláramos”, dijo.

Según agregó, varias de las personas que habrían participado en llegarle con esos ofrecimientos habrían buscado principios de oportunidad con la Fiscalía, lo que, según él, le da veracidad de sus señalamientos.