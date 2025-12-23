“Es un asesinato meter a Bonilla en una intramural”: Petro salió en defensa de sus exministros enviados a la cárcel por corrupción en caso de la UNGRD

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X sobre la detención de sus dos exministros, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, ambos investigados por la Fiscalía General de la Nación y cuestionó las medidas adoptadas por la justicia, al asegurar que no se trata de casos de corrupción ni de apropiación indebida de recursos públicos.

El pasado jueves, 18 de diciembre, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento y enviar a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior. Ambos son señalados de liderar un entramado de corrupción que direccionó millonarios contratos y convenios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, y el Instituto Nacional de Vías, Invías.

También le puede interesar: Petro se pronunció sobre la decisión de enviar a sus exministros a la cárcel por el escándalo de la UNGRD

Petro aseguró que enviar a prisión a Bonillas “es un asesinato” y siguió firme en su defensa

En el caso del exministro Ricardo Bonilla, el mandatario advirtió sobre los riesgos de una reclusión en centro carcelario debido a su estado de salud. “Es un asesinato meter a Bonilla en una intramural cuando su condición de salud es extremadamente grave”, escribió en su cuenta de X.

Petro defendió además a los dos exministros investigados y negó que existan señalamientos por desfalcos al erario. “Los dos exministros no están presos por haberse robado un solo peso, sino porque los acusan de llevar proyectos de los congresistas al Ejecutivo”, señaló en su mensaje.

Sobre el caso de Bonilla, el presidente afirmó que los proyectos mencionados por la Fiscalía nunca se ejecutaron y que no contaron con el respaldo del entonces ministro.

“En el caso de Bonilla ninguno de los proyectos que señalan se cumplió porque yo corté de tajo la financiación de esos proyectos al retirar a Olmedo de la UNGRD. Nunca esos proyectos fueron defendidos por Bonilla, sino llevados por la asesora uribista que desde el gobierno de Duque siempre hacía eso”, indicó.

En cuanto al segundo proceso, relacionado con Invías y que, según la Fiscalía, correspondería a órdenes del exministro Guillermo Velasco, Petro aseguró que la mayoría de las iniciativas cuestionadas se originaron en el gobierno anterior.

“En el segundo caso, el de Invías, que según la Fiscalía correspondería a órdenes de Velasco, la inmensa mayoría de los proyectos fueron inscritos en el gobierno Duque, en contravía de lo que ordené”, escribió el mandatario.

El presidente reiteró que su directriz fue priorizar proyectos viales con un enfoque social y de transformación territorial.

“Lo que ordené fueron las vías en territorios de conflicto y con alta productividad en cultivos de hoja de coca para transformar económicamente esos territorios y pasar a economías lícitas, y las vías campesinas en todo el país”, concluyó.

Mientras tanto, las investigaciones continúan en manos de la Fiscalía General de la Nación, que hasta el momento no ha respondido públicamente a las afirmaciones del presidente.