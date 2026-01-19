Petro aseguró que la ciudadanía en el Caribe es la que no debe permitir “la compra de votos”

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje a través de sus redes sociales en donde se refirió a la situación que repetidamente se registra en el Caribe colombiano y a lo que señala como parte de la responsabilidad de la ciudadanía y es la compra de votos.

En su mensaje el mandatario de los colombianos aseguró que es la misma ciudadanía la que debe evitar que se registre este acto de corrupción, teniendo en cuenta que este es un año electoral.

Petro señaló que la ciudadanía en el Caribe debe evita que se registre la compra de votos

“La costa Caribe colombiana necesita que su ciudadanía no permita la compra de votos. Si el pueblo caribe elige sus representantes libremente, el Caribe se desarrollará en beneficio de toda su población”, dijo el presidente en la primera parte de su mensaje.

Además, aseguró que “Toda la policía del Caribe tiene la orden presidencial de priorizar la persecución de los compradores de votos, muchos coinciden con integrantes de organizaciones mafiosas”.

El mandatario también dijo que por permitirse la compra de votos es que el paramilitarismo dominó ese territorio, tanto por las masacres como por el poder político que logró a través de la compra de votos.

“Permitir la compra de votos es empoderar políticamente el crimen. Por eso el paramilitarismo narcotraficante dominó de manera tan pavorosa el territorio caribeño, no solo porque asesinó en masacres a decenas de miles de campesinos sino porque tenía casi todo el poder político a través de la compra de votos”, dijo el presidente.

Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Si, claro. Ojo con el Clan Torres que lo ayudó a elegir a usted. Así que no sea “cara dura”, “La absoluta falta de vergüenza escribir esto teniendo a Armando Benedetti como ministro del interior”, “Les están exigiendo a los trabajadores treinta votos para poder conservar sus trabajos y algunos hospitales de Bolívar no se está aplicando la reforma laboral, mucho menos el salario vital vigente, cómo no hay control ellos hacen lo que les da la gana” y “¿Han existido alguna vez unas elecciones en Colombia donde no se compren los votos?“.