Archivan proceso en contra Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, por daño patrimonial

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ganó un caso que le generaba fuertes críticas de sus opositores. En las últimas horas se confirmó que La Contraloría archivó el proceso de responsabilidad fiscal por el que era investigado y por el que estaría señalado de un presunto detrimento patrimonial. Los hechos se habrían registrado cuando era el alcalde de Rionegro (2016-2019) y habría gestionado la construcción de los CAI San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas.

En el proceso, el gobernador durante su versión libre pidió el archivo del proceso.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, logró el archivo de su caso por los CAI en Rionegro

“Desde la Alcaldía del municipio de Rionegro, en coordinación con la Policía Nacional, se están realizando gestiones conjuntas con el fin de que las instalaciones de los CAI San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas ingresen a la estructura orgánica de la Policía Nacional, tal y como lo mencionó la Policía Nacional en comunicación DEANT GS-2023-290741 del 20 de octubre de 2023, emitida por el coronel Carlos Andrés Martínez Romero, comandante del Departamento de Policía, con respecto al ingreso de los CAI a la estructura de la Policía Nacional. Allí, el oficial admitió que, si bien este no se encuentra dentro de la estructura orgánica vigente del Departamento de Policía Antioquia, se elevó solicitud a la Jefatura Nacional del Servicio de Policía (JESEP) para lograr la adición de esta unidad policial a la estructura orgánica, que se encuentra en ajustes”, dijo según conoció El Tiempo.

Ahora, es la Policía Nacional la que deberá realizar el trámite para que pueda autorizar su actualización y el municipio está trabajando en recibir las instalaciones policiales a través de un contrato de comodato.

Por su parte, La Contraloría confirmó que los CAI fueron entregados y que no existió un detrimento patrimonial. “Bajo este contexto, aparece evidente que del análisis hasta ahora efectuado se advierte que no existe un daño con afectación patrimonial de los intereses estatales, teniendo en cuenta el material probatorio solicitado y aportado, donde logró demostrar de manera suficiente, clara y específica que no existe un detrimento patrimonial al erario, habida cuenta de que la obra contratada se encuentra ejecutada y en funcionamiento conforme a los requisitos técnicos y estructurales, de acuerdo con lo contratado”, indicó.

Por esta razón, el ente de control decidió que “se procederá a decretar el archivo del presente proceso de responsabilidad”.