El “gangazo” de La Manuela: La mítica hacienda de Pablo Escobar en El Peñol se vendió por un precio que genera sospechas

La Hacienda La Manuela, considerada el segundo bien más emblemático incautado al narcotraficante Pablo Escobar después de Nápoles, ha vuelto a ser el centro de la polémica en Colombia. Pero esta vez no es por su pasado ligado al narcoterrorismo, sino por el sorprendente valor de su venta.

Le puede interesar: Nueva condena contra Salvatore Mancuso por delitos contra el pueblo Wayúu: deberá pagar 40 años de prisión

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), bajo la dirección de Amelia Pérez Parra, anunció con entusiasmo la adjudicación de este predio de 7.826 metros cuadrados ubicado en el codiciado embalse de El Peñol-Guatapé. Sin embargo, lo que el Estado califica como una “victoria”, diversos sectores lo han catalogado como un “regalo” inexplicable.

Los números que no cuadran: ¿$100.000 el metro cuadrado?

La transacción se cerró por un valor de $7.700 millones de pesos. A simple vista, parece una cifra astronómica, pero al desglosarla, la realidad es otra: el metro cuadrado de esta península privilegiada se pagó a menos de $100.000.

Para poner en perspectiva, según información recopilada por El Colombiano, predios vecinos mucho más pequeños y sin la carga simbólica de La Manuela han sido vendidos por valores que dejan en evidencia un desfase monumental. Voces consultadas por dicho medio señalan que una finca aledaña de apenas 2.500 metros cuadrados se vendió recientemente por $2.500 millones, lo que sitúa el valor comercial de la zona muy por encima de lo recaudado por la SAE.

¿Un avalúo conservador o un error de cálculo?

La alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, no ocultó su asombro ante la noticia. Según sus cálculos y los de expertos locales:

El valor real de la propiedad no bajaría de los $14.000 o $15.000 millones en una estimación conservadora.

en una estimación conservadora. Si se tiene en cuenta que el metro cuadrado a orillas de la represa puede alcanzar los $500.000, el valor real podría rozar los $40.000 millones .

. Incluso familiares del capo, como su sobrino nieto Daniel Escobar, calificaron el precio de “absurdo”, asegurando que fue “un regalo más que una venta real”.

Atractivos que disparan el valor: De tulipanes a James Rodríguez

La Manuela no es un lote cualquiera. Se trata de un terreno semiplano que avanza en forma de península, lo que le otorga entre 800 y 1.000 metros lineales de contacto directo con el agua. Además de su historia, el predio alberga especies vegetales exóticas traídas de Europa y África, como magnolias y tulipanes únicos en la región.

Ubicada en la vereda El Uvital, una de las más exclusivas de Antioquia —donde figuras como James Rodríguez y David Ospina tienen sus refugios de descanso—, la hacienda goza de una infraestructura vial en excelente estado, lo que potencia su atractivo turístico.

Dudas sobre la transparencia de la subasta

Uno de los puntos que más suspicacia genera es el cronograma de la venta. Según informó El Colombiano, la subasta se realizó entre el 10 y el 30 de diciembre de 2025. El exalcalde Ciro Henao cuestionó que el cierre del “martillo” ocurriera justo antes del Año Nuevo, un momento en que la atención pública es mínima, lo que pudo haber limitado la cantidad de oferentes.

“Si La Manuela la promocionaran a nivel nacional, habría más de 50 oferentes y el precio podría haber subido a 25.000 o 30.000 millones de pesos”, anotó Henao, recordando el alto interés que este tipo de propiedades despierta a nivel internacional.

Por ahora, los recursos obtenidos (que según la SAE se destinarán a la reparación de víctimas del Cartel de Medellín) están bajo la lupa. Mientras el Estado celebra la “transparencia” del proceso, en El Peñol queda la sensación de que se dejó ir una fortuna que habría podido transformar el municipio.