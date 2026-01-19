Iván Cepeda sigue liderando intención de voto según nueva encuesta contratada por Noticias RCN: ¿cómo le fue a Paloma Valencia?

En la noche del domingo 18 de enero, Noticias RCN reveló los resultados de la encuesta que contrató con la firma GAD3 y que fue realizada entre el 13 y el 15 de enero. El sondeo, que tuvo una muestra de 1.207 personas y un margen de error de 2,83 %, arrojó resultados que muestran un panorama favorable para el candidato del Pacto Histórico y evidencian las dudas electorales que siguen albergando muchos posibles votantes.

Ivan Cepeda y Abelardo de la Espriella siguen a la cabeza

Como ya lo han evidenciado otras encuestas, Iván Cepeda sigue liderando en intención de voto. Esta vez, obtuvo el 30% de las respuestas a la pregunta “¿Por qué candidato votaría si las elecciones a la presidencia fueran mañana?”.

En segundo lugar está Abelardo de la Espriella con un 22 % de los votos, y después Paloma Valencia, con un distante 3 %. Sin embargo, entre el segundo y tercer lugar se ubicaron otras respuestas: “No sabe / No contesta” con un 14 %; “Ninguno” con un 11 %, y el voto en blanco con un 5 %, lo que evidencia que aún hay muchos posibles votantes que no han decidido a su candidato o no se sienten convencidos por los aspirantes actuales.

Intención de voto a la presidencia según encuesta contratada por RCN. Foto: Noticias RCN

14 candidatos por debajo del 3 %

Por debajo del podio, están el resto de candidatos con porcentajes iguales o menores al 2 %. Juan Manuel Galán, Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón obtuvieron esa cifra, al igual que la respuesta “otro candidato”.

Llama la atención que Fajardo, quien figuraba entre los primeros lugares en otros sondeos, esta vez obtuvo tan solo el 1 %. Ese mismo porcentaje fue el de Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Santiago Botero. Con Roy Barreras, Camilo romero y Enrique Peñalosa recibiendo un poco menos.

Por último, bajo el umbral del 0,5 % se ubican Claudia López y Germán Vargas Lleras, cada uno con un 0,4 %; Mauricio Cárdenas con 0,3 % y Mauricio Lizcano con 0,1 %.

La consulta de centro - derecha

La pregunta sobre quién quisieran que ganara la consulta de centro - derecha que tendrá lugar en las elecciones del 8 de marzo, está encabezada por la opción “Ninguno” con 34 % de votos. Después está Paloma Valencia, con 23 %, seguida, con diferencia, por Vicky Dávila y Juan Manuel Galán, quienes obtuvieron un 8 %.

Más abajo se ubica Juan Carlos Pinzón, con un 6 %; Juan Daniel Oviedo con 4 %; Anibal Gaviria con 3 %; Enrique Peñalosa con 2 %; y David Luna y Mauricio Cárdenas con un 1 % cada uno.