Impresionante choque de trenes de alta velocidad en España: van 21 muertos y decenas de heridos

Hay conmoción en España por un devastador accidente que involucró dos trenes de alta velocidad en la localidad de Andaluz, Córdoba. El hecho se dio en la tarde de este 18 de enero cuando un tren de la empresa Iryo se descarriló y cayó en la vía por la que circulaba un tren Alvia de la empresa Renfe que viajaba en sentido contrario. La colisión deja hasta ahora 21 víctimas mortales y cerca de 100 personas heridas, de las cuales al menos 25 son heridos graves.

El momento del choque

El impacto se dio cerca de las 7:30 p. m. (hora española) y ha captado la atención mundial por la magnitud del accidente. Los servicios de emergencia se desplazaron al terreno para atender a los pasajeros atrapados en el aparatoso siniestro.

En el tren Iryo iban alrededor de 300 personas, mientras que en el Alvia se desplazaban 184. Con la colisión, el maquinista del Aria falleció y varios coches del vehículo cayeron por una pendiente de cuatro metros de difícil acceso. “El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo”, indicó el ministro de Transportes español, Óscar Puente.

Los testimonios, videos e imágenes que circulan en redes sociales permiten ver la escena del choque, el estado en que quedaron los trenes y los momentos de angustia que pasaron los pasajeros y tripulantes del tren. “Hay muchos heridos, sigo temblando”, contó una pasajera al medio El país, y agregó: “Y muchos golpes, golpes, se han empezado a caer las maletas, y golpes hasta que el tren se ha frenado”.