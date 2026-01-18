“Ahora le toca ir a usted a Washington, pero con la cabeza agachada”: ‘Fico’ Gutiérrez a Petro sobre relación con EE. UU.

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, publicó un mensaje en redes sociales respondiendo al presidente Gustavo Petro por el millonario contrato que firmó Presidencia para pagar la defensa que busca sacarlo de la lista Clinton. La publicación del mandatario local se da poco después de que la Procuraduría decidiera iniciar una indagación sobre esos $10.000 millones que el Gobierno tiene destinados para la defensa de Veronica Alcocer y Petro.

“Seguiremos teniendo buenas relaciones con EE. UU.”

El mandatario local hizo el comentario citando un trino del presidente en el que reconocía indirectamente el contrato, justificando que el Gobierno debe invertir ese dinero por culpa de la intervención de opositores suyos. “Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles” dijo, llamándolos “apátridas”.

Ante esto, Gutiérrez le dijo a Petro que no mintiera, subrayando que “está en la lista Clinton (OFAC) por mérito propio”. Igualmente, insistió que “desde la oposición Democrática sí seguiremos teniendo buenas relaciones con Estados Unidos”, en referencia al viaje que realizó el año pasado a EE. UU en plena escalada de tensiones entre ese país y Colombia. Esa visita, en la que también participó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, fue criticada por Petro, quien les acusó de intentar suplantar las funciones del presidente.

“Si hay alguien apátrida es usted”

El mandatario local continuó su arremetida diciendo: “Cómo le ha dolido a usted que hayamos ido a Washington! Y si hay alguien apátrida es usted que le entregó el país a las estructuras criminales que se esconden en Venezuela”. Gutiérrez acusó a Petro de que ser aliado del régimen venezolano y de grupos armados que no especificó.

Por último, remató: “Ahora le toca ir a usted a Washington, pero con la cabeza agachada para ver si la desembarra”. Este nuevo intercambio deja en evidencia las tensiones imperecederas entre ambos mandatarios pese a la mejoría en las relaciones con EE. UU., ad portas de la esperada visita de Petro a la Casa Blanca el próximo 3 de febrero.