“Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz”: Trump estalló contra el Nobel y lanzó un ultimátum por Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció este lunes su postura internacional al declarar que, tras no haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz, ya no se siente bajo la “obligación” de priorizar una agenda pacifista en su política exterior. En una comunicación dirigida al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, el mandatario republicano vinculó directamente su frustración por el premio con su renovada intención de tomar el control absoluto de Groenlandia.

La declaración, filtrada inicialmente por el corresponsal de PBS News, Nick Schifrin, y confirmada posteriormente por fuentes oficiales en Oslo, marca un punto de inflexión en las relaciones transatlánticas. Trump argumentó que, al haber “detenido ocho guerras”, merecía el reconocimiento que finalmente fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

“Lo que es bueno para Estados Unidos”

Asimismo, Donald Trump fue directo al señalar que, aunque la paz seguirá siendo un factor, sus prioridades han cambiado. “Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”, afirmó. Este cambio de narrativa coincide con un momento de máxima tensión en el Ártico, donde la Casa Blanca ha intensificado su discurso sobre la soberanía de Groenlandia, actualmente territorio danés.

El mandatario cuestionó los derechos de propiedad de Dinamarca sobre la isla, calificándolos de obsoletos y carentes de documentos sólidos. Según Trump, la incapacidad de Copenhague para proteger el territorio frente a potencias como Rusia o China justifica una intervención estadounidense para garantizar la seguridad global.

El factor María Corina Machado y el desplante noruego

El trasfondo de esta crisis diplomática incluye el reciente encuentro en la Casa Blanca donde María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, entregó simbólicamente su medalla a Trump en gratitud por el operativo que depuso a Nicolás Maduro. Sin embargo, el Comité Noruego del Nobel fue enfático al recordar que la distinción es intransferible y que el galardón pertenece exclusivamente a la persona premiada.

El primer ministro Støre aclaró al diario noruego VG que el Gobierno del país escandinavo no tiene injerencia en las decisiones del comité independiente, una explicación que no parece haber satisfecho a Washington.

Presión económica y militar sobre la OTAN

La retórica de Trump ha pasado de las palabras a la acción económica. El fin de semana, anunció aranceles adicionales del 25 % para los países de la OTAN que participan en maniobras militares en Groenlandia, afectando a aliados como Finlandia, Noruega y Alemania.

La postura de Europa: Ocho naciones europeas, lideradas por Francia y Dinamarca, advirtieron que estas amenazas “socavan las relaciones transatlánticas”.

Respuesta de la UE: Bruselas evalúa activar herramientas anticoerción para bloquear inversiones estadounidenses o imponer aranceles de reciprocidad por valor de 93.000 millones de euros.

Mientras tanto, desde su red social Truth Social, Trump reiteró que la “amenaza rusa” en Groenlandia debe ser eliminada y que, luego de 20 años de inacción de la Alianza, “ha llegado el momento” de que Estados Unidos asuma el mando total de la isla.