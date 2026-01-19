Choque de trenes en España deja al menos 39 muertos: Autoridades investigan causas del descarrilamiento

En esta escena tomada de un video proporcionado por la Guardia Civil, rescatistas trabajan en el lugar de un choque de trenes en Adamuz, España, el lunes 19 de enero de 2026. (Guardia Civil via AP)

La policía española dijo el lunes que se habían confirmado al menos 39 muertes en una colisión de trenes de alta velocidad en el sur del país la noche anterior cuando la parte trasera de un tren se salió de las vías, causando que otro tren que pasaba a gran velocidad en dirección opuesta descarrilara.

Puede leer: Hacker explica qué hacen los cibercriminales con la información que roban en internet

El impacto sacó los primeros vagones del segundo tren de la vía, enviándolos por una pendiente de 4 metros (13 pies). Algunos cuerpos fueron encontrados a cientos de metros del lugar del accidente, dijo el presidente regional de Andalucía, Juanma Moreno, describiendo los restos como un amasijo de hierros retorcidos con cuerpos que probablemente aún se encuentren dentro.

Los esfuerzos para recuperar los cuerpos continuaron el lunes, y es probable que el número de muertos aumente. Las autoridades también se están enfocando en atender a cientos de familiares angustiados y han solicitado que proporcionen muestras de ADN para ayudar a identificar a las víctimas.

La colisión ocurrió el domingo a las 7:45 de la tarde cuando la parte trasera de un tren que transportaba a 289 pasajeros en la ruta de Málaga a la capital, Madrid, se salió de las vías. Chocó contra un tren que venía de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur de España, según el operador ferroviario Adif.

La cabeza del segundo tren, que transportaba a casi 200 pasajeros, recibió el mayor impacto, dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente. El impacto sacó sus dos primeros vagones de la vía. Puente dijo que parecía que el mayor número de muertes ocurrió en esos vagones.

Las autoridades dijeron que todos los sobrevivientes habían sido rescatados en la madrugada.

Tres días de luto

El accidente sacudió a una nación que lidera Europa en kilómetros de trenes de alta velocidad y se enorgullece de una red que se considera a la vanguardia del transporte ferroviario.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto nacional por las víctimas del accidente.

“Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país”, escribió en X. Visitó Adamuz una localidad cercana al lugar del accidente, donde muchos lugareños ayudaron a los servicios de emergencia a manejar la afluencia de pasajeros angustiados y heridos durante la noche.

Le puede interesar: Joven domiciliario insultado por “Liliana” entregó su versión sobre lo que sucedió en el video que se hizo viral

Hierros retorcidos tras un impacto violento

Moreno, el líder regional , dijo el lunes por la mañana que los servicios de emergencia seguían buscando cuerpos.

Moreno dijo el lunes por la mañana que los servicios de emergencia seguían buscando. Declaró que al ver el amasijo de hierros retorcidos se ve la violencia del impacto, y que el choque fue tan violento que las autoridades han encontrado cuerpos a cientos de metros de distancia.

Un video publicado por la Guardia Civil mostró los vagones más afectados destrozados con asientos de tren esparcidos sobre la grava bajo las vías. Un vagón yacía de lado doblado alrededor de un gran pilar de concreto, con escombros esparcidos por el área.

Los pasajeros informaron haber salido por ventanas rotas, algunos usando martillos de emergencia para romper el vidrio.

Los servicios de emergencia de Andalucía dijeron que 43 personas permanecían hospitalizadas, 12 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Otras 79 personas fueron dadas de alta el lunes por la tarde, indicaron autoridades.

Los servicios de tren entre Madrid y ciudades de Andalucía fueron cancelados el lunes, causando grandes interrupciones. La aerolínea española Iberia añadió vuelos a Sevilla y otros dos a Málaga para ayudar a los viajeros varados. Algunas compañías de autobuses también reforzaron sus servicios en el sur.

Las autoridades califican el accidente de “extraño”

El ministro de Transportes, Puente, dijo el lunes por la mañana que se desconocía la causa del accidente.

Lo calificó como un incidente “tremendamente extraño” porque ocurrió en un tramo llano de la vía que había sido renovado en mayo. También dijo que el tren que se salió de la vía tenía menos de 4 años. Ese tren pertenecía a la empresa privada Iryo, mientras que el segundo tren era de la empresa pública española Renfe.

Según Puente, la parte trasera del primer tren descarriló y chocó contra la cabeza del otro tren. Una investigación sobre la causa podría tomar un mes.

Álvaro Fernández, el presidente de Renfe, dijo a la radio pública española RNE que ambos trenes estaban muy por debajo del límite de velocidad de 250 km/h, ya que dijo que uno circulaba a 205 km/h y el otro a 210 km/h. También dijo que “el fallo humano puede quedar descartado”.

El siniestro, señaló, “tendrá que ver con material móvil de Iryo o de la infraestructura”.

Iryo emitió un comunicado el lunes diciendo que su tren fue fabricado en 2022 y pasó su última revisión de seguridad el 15 de enero.

Identificación de las víctimas

Algunos españoles que tenían seres queridos viajando en los trenes publicaron mensajes en las redes sociales diciendo que estaban desaparecidos y suplicando por cualquier información.

La Guardia Civil abrió una oficina en Córdoba, la ciudad más cercana al accidente, así como en Madrid, Málaga, Huelva y Sevilla para que los familiares de los desaparecidos busquen ayuda y dejen muestras de ADN.

Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba, dijo a la radio Onda Cero que hubo momentos en que tuvieron que retirar a los muertos para llegar a los vivos.

En Adamuz, un polideportivo se convirtió en un hospital improvisado. La Cruz Roja Española estableció un centro de ayuda ofreciendo asistencia a los servicios de emergencia y a las personas que buscaban información.

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, dijo a The Associated Press y otros reporteros que la escena fue horrible. Había gente pidiendo y suplicando ayuda y que salían de los restos. Añadió que las imágenes siempre quedarán en su mente.

Una pasajera había sido atendida en un hospital local junto con su hermana antes de regresar a Adamuz con la esperanza de encontrar a su perro perdido. Cojeaba y tenía un pequeño vendaje en la mejilla, según observó un reportero de AP.

También es noticia: Nueva condena contra Salvatore Mancuso por delitos contra el pueblo Wayúu: deberá pagar 40 años de prisión

Expresiones de dolor de figuras prominentes

El papa León XIV expresó sus condolencias por los fallecidos y su esperanza por la pronta recuperación de los heridos, dijo el Vaticano en un comunicado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también dijo que estaba siguiendo las “terribles noticias”.

El rey de España, Felipe VI, expresó sus condolencias el lunes, añadiendo que la casa real estaba considerando una visita a Adamuz. Dijo que entiende la desesperación de las familias y el número de personas heridas que han sufrido este accidente, y que la familia real está realmente preocupada.

La bandera española ondeó a media asta frente al Parlamento en Madrid por las víctimas el lunes.

Primer accidente mortal para trenes de alta velocidad de España

España ha invertido mucho durante décadas en trenes de alta velocidad y actualmente tiene la red ferroviaria más grande de Europa para trenes que se mueven a más de 250 km/h, con más de 3.900 kilómetros de vías, según la Unión Internacional de Ferrocarriles.

Lea también: ¿Baja la gasolina en febrero? El importante anuncio de MinHacienda que cambiaría el precio del galón

La red es un medio de transporte popular, seguro y con precios competitivos. Renfe dijo que más de 25 millones de pasajeros tomaron alguno de sus trenes de alta velocidad en 2024.

Iryo se convirtió en el primer competidor privado en alta velocidad de Renfe en España en 2022.

El accidente del domingo fue el primero con muertes desde que la red de trenes de alta velocidad de España abrió su primera línea en 1992.

El peor accidente de tren en España este siglo ocurrió en 2013, cuando 80 personas murieron después de que un tren descarrilara en el noroeste del país. Una investigación concluyó que el tren viajaba a 179 km/h en un tramo con un límite de velocidad de 80 km/h cuando se salió de las vías. Ese tramo de vía no era de alta velocidad.