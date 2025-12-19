Fuerzas rusas reportan haber “eliminado a 67 mercenarios extranjeros” y advierten que la mayoría son colombianos

Ucrania ha invitado a los extranjeros a unirse a sus filas

La agencia de noticias estatal rusa Tass reportó esta semana que el Grupo de Batalla Norte de Rusia habría “eliminado hasta 67 mercenarios extranjeros”, la mayoría de los cuales serían colombianos.

(Lea también: Lo último: Cancillería revela que al menos 337 colombianos están desaparecidos en combates en Ucrania).

De acuerdo con una fuente militar rusa citada por la agencia de noticias, las bajas en combate se registraron en medio de una batalla por un asentamiento en un pueblo conocido como Yunakovka, ubicado en el norte de Ucrania.

Además de colombianos, las bajas también habrían sido de argentinos, mexicanos y un ciudadano de Guatemala.

Se trataría de un grupo de combatientes que hacía parte de la legión extranjera asignada a la Brigada 47 Mecanizada del Ejército de Ucrania. Los rusos arremetieron contra la estrategia militar de Ucrania y señalaron que supuestamente varias de las pérdidas fueron producto de “fuego amigo”. Además, indicaron que podría haber aún más bajas entre los combatientes extranjeros debido a la decisión de Ucrania de enviarlos a equipos de asalto.

Unos 60 colombianos habrían sido asesinados, según fuentes prorrusas

Un canal de Telegram prorrurso llamado ‘TrackANaziMerc’, y conocido por compartir información de combatientes extranjeros que luchan del lado de Ucrania, también dio detalles sobre la gran cantidad de bajas extranjeras que habría sufrido el ejército de ese país.

“Oleada tras oleada de intentos absurdos por tomar el control de zonas a cualquier precio en la región de Sumy condujeron a algunos éxitos, pero también a enormes pérdidas. Al final, todo el esfuerzo fue en vano; el número de muertos que figura a continuación habla por sí solo. Ahora esperan que los rusos los recojan para un futuro intercambio de cuerpos”, indicó el canal de Telegram.

En la lista aparecen con nombre y apellido los nombres de 60 colombianos que presuntamente habrían fallecido en estos hechos. También aparecen tres argentinos, un peruano, un guatemalteco y un mexicano.

PUBLIMETRO se comunicó con la Cancillería para consultar si las autoridades colombianas tienen conocimiento de este grave hecho. Por lo pronto, no han emitido una respuesta.

*Esta nota hace parte de un especial periodístico sobre los colombianos que viajaron a combatir en la guerra de Ucrania. Puede ver todos los contenidos de este especial en publimetro.co/tags/especiales