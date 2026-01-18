“No es que Petro no haya querido convertir a Colombia en Venezuela, es que no lo dejamos”: Paloma Valencia

El Centro Democrático adelantó un nuevo foro este domingo 18 de diciembre en el que participó su precandidata presidencial, Paloma Valencia, quien aprovechó el espacio para criticar al presidente Gustavo Petro y referirse a las recientes tensiones que tuvo su administración con los gobernadores del país. Entre otras cosas, Valencia retomó la narrativa de que Petro tenía la intención de “convertir a Colombia en Venezuela”.

(Lea también: María Fernanda Cabal criticó a Benedetti por decir que ningún candidato le ganaría a Petro: “es inadmisible”).

No obstante, la senadora aseguró que la institucionalidad colombiana ha logrado contrarrestar ese supuesto proyecto político.

“Algunos dicen: ‘Ay, vean a los uribistas, nos dijeron mentiras. Dijeron que Petro quería convertir a Colombia en Venezuela y no nos convertimos’. Ojo, no es que Petro no haya querido convertir a Colombia en Venezuela, es que no lo dejamos. Cada vez que ha querido por encima de las instituciones hemos estado ahí“, puntualizó Valencia.

Para sostener su punto, la precandidata recordó que demandaron el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, con el cual se pretende incrementar el recaudo de impuestos. Además, advirtió que también se han opuesto a la creación del Ministerio de la Igualdad y a la consulta popular con la cual el Gobierno pretendía aprobar las reformas laboral y de salud que fueron hundidas por el Congreso.

Vale recordar, sin embargo, que la reforma laboral acabó reviviendo y resultó aprobada el año pasado.

Uribe criticó decretos del Gobierno Nacional

Desde Caldas, el expresidente Álvaro Uribe también hizo unas declaraciones públicas en las cuales habló sobre el reciente desacuerdo entre los gobernadores y el Gobierno Nacional.

“Esos decretos les quitan plata a los departamentos, pero lo más importante es que destinan unos porcentajes de esos impuestos a temas diferentes a la educación y a la salud”, expresó Uribe.

Y advirtió que recuperar el dinero que dejarían de percibir los departamentos sería difícil aun cuando la Corte Constitucional tumbe la emergencia económica.