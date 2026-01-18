María Fernanda Cabal criticó a Benedetti por decir que ningún candidato le ganaría a Petro: “es inadmisible”

En las últimas horas se desató una nueva controversia entre la Oposición y el gobierno del presidente Gustavo Petro debido a una declaración que hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre las elecciones presidenciales de este año.

A través de sus redes sociales, el ministro Benedetti publicó un video en el que se refirió a los cambios que tendría la justa electoral que se aproxima si el primer mandatario estuviera participando como candidato.

“Ningún candidato a la presidencia le ganaría a Gustavo Petro si hubiera reelección. En las calles, el obrero, el vigilante y el policía me gritan “Viva Petro! viva Benedetti”, mientras los del Country los dueños de la casa me ponen mala cara. Petro bajó el dólar, bajó la gasolina, no subió la papa ni el huevo...“, advirtió Benedetti en una publicación en la red social X.

Cabal le pidió a la Procuraduría intervenir

El trino pronto generó revuelo en la opinión pública e incluso algunas réplicas de parte de figuras de la Oposición, entre ellas la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

"Esto es inadmisible. Están participando en política, asunto que le está prohibido por Constitución a los funcionarios públicos como Benedetti. Se saben perdidos en estas elecciones y por eso recurren a todo tipo de maniobras", advirtió Cabal.

La senadora incluso advirtió que en estos casos las autoridades tienen que intervenir. “La Procuraduría debe actuar”, puntualizó la senadora.

En efecto, el año pasado el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, emitió una directiva en la cual les recordó a los funcionarios las limitaciones que tienen en época electoral.

“El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco,emitió la directiva 013 del 28 de agosto de 2025, que establece a los funcionarios públicos y a los particulares que desempeñan funciones públicas su deber de observar y acatar las prohibiciones relativas a la indebida participación en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho de afiliación a esas agrupaciones y al sufragio", advirtió la Procuraduría en un comunicado de prensa de septiembre del año pasado.