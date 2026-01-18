Más de 400 apartamentos quedaron afectados en Caracas por bombardeos de Estados Unidos, afirma Delcy Rodríguez

Impactantes imágenes del bombardeo de Estados Unidos a Caracas le dan la vuelta al mundo

La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado 17 de enero, en un canal de televisión estatal, que 463 apartamentos en Caracas quedaron afectados tras los bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos del pasado 3 de enero. La cifra se da a conocer dos semanas después de la intervención del gobierno Trump que dio con la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“En atención inmediata para reparar lo más pronto posible”

Rodríguez dio la información en el canal VTV: “Más de 463 apartamentos fueron impactados por esta agresión. La almiranta en jefe, la alcaldesa de Caracas (Carmen Meléndez), y Nahum (Fernández, jefe de Gobierno de Caracas); el ministro (de Obras Públicas) Juan José Ramírez en atención inmediata para reparar lo más pronto posible”, indicó Rodríguez.

En ese mismo espacio, la mandataria contó que este sábado se llevó a cabo una jornada de asistencia social e integral en Ciudad Tiuna, en Caracas, uno de los lugares afectados por el ataque.

“El enemigo externo y el extremismo interno trabajan por la división”, dijo Rodríguez, haciendo un llamada a la calma y la “prudencia estratégica”. “Que nada nos derrumbe, que nada nos derrote”, agregó.

47 personas murieron en el bombardeo

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, informó el viernes 16 de enero que la cifra de militares fallecidos durante los ataques de Estados Unidos ascendió a 47 personas. El anterior número oficial era de 23 bajas, de las cuales 9 eran mujeres. Además, 36 civiles murieron y 112 personas quedaron heridas tras los bombardeos, las cuales están siendo atendidas, según Padrino.