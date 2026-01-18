Petro aseguró que le reclamó al secretario general de la ONU por cifras sobre cultivos ilícitos

En un trino que publicó el presidente Gustavo Petro en la madrugada de este domingo 18 de enero se despachó contral las mediciones sobre cultivos de hoja de coca hechas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y explicó por qué considera que las metodologías deben afinarse mejor. Además, cuestionó duramente la erradicación que hubo durante el gobierno de su antecesor, el expresidente Iván Duque.

(Lea también: Petro se despacha contra el ELN: “un revolucionario jamás debe morir como un traqueto”, por ataques en el Catatumbo).

“Es indudable que hay protuberantes errores de la medición de los cultivos de hoja de coca hechas, con agenciamiento multilateral, en Colombia, y sobretodo en el concepto de ‘producción potencial de cocaína’ indicador que solo debiera presentarse, si se diferenciaran todas las regiones de cultivos de hoja de coca, aplicándoles la productividad medida en cada zona, pero sea por falta de recursos o por corrupción en el ministerio de justicia, lo que hacen es extrapolar los índices de las zonas de alta productividad, a las zonas de baja productividad y sobredimensionan el indicador de producción potencial de cocaína”, puntualizó el primer mandatario en su publicación.

Entre tanto, señaló que este tipo de metodología acaba por ser usada para legitimar que la vía para combatir este fenómeno es la erradicación forzada y el uso de glifosato. No obstante, señaló que esa política es un “fracaso”.

Luego, señaló que la “desatención” en los métodos que usa la Unodc fue lo que provocó un desacuerdo verbal entre él y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Incluso fue más allá y advirtió que las mediciones hechas por la Unodc parecen “una estrategia comercial para vender más glifosato sin necesidad”.

Más adelante, el primer mandatario cuestionó el trabajo ejecutado por el gobierno del expresidente Duque, pues señaló que en sus cuentas habían logrado erradicar 130.000 hectáreas de coca.

“Pero en los mapas satelitales de cultivos de hoja de coca de ese año, no aparecen por ningún lado las 130.000 hectáreas erradicadas forzosamente y si aparece lo contrario, se dispararon los cultivos de hoja de coca en el año 2021 a niveles nunca antes vistos”, puntualizó el primer mandatario.

Petro calificó el 2021 como un “año de desastre” en la lucha contra los narcos

En ese sentido, señaló que tuvo un problema heredado del anterior gobierno y manifestó que tomó la decisión de cambiar la política de drogas, con el fin de hacer alianzas con los campesinos y no con las mafias.

“Cuánta plata se robaron de las famosas 130.000 hectáreas de hoja de coca erradicadas forzosamente en el año 2021, cuando los mapas satelitales muestran lo contrario. Digan la verdad, la plata que dieron los colombianos y los estadounidenses para la erradicación forzosa en el gobierno de Duque, se la robaron en la policía”, agregó el presidente Petro.

En ese sentido, el primer mandatario calificó al 2021 como un “año de desastre” en la lucha contra los narcotraficantes que se lucran de la cocaína. Luego, arremetió contra los dirigentes políticos que estuvieron detrás de esos resultados y advirtió que le reclamó directamente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por el trabajo de la Unodc.

“Hice reclamación por esas barbaridades de los métodos estadísticos usados por UNDOC personalmente ante Antonio Guterres, secretario general de la ONU”, concluyó Petro.