Incendio en edificio de cinco pisos del centro de Bogotá dejó un perrito muerto

Incendio en el centro de Bogotá, a pocos metros de la Troncal Caracas de TransMilenio

En la tarde de este sábado 17 de enero se registró un fuerte incendio estructural en un edificio de cinco pisos del centro de Bogotá. En medio de la emergencia, falleció un perrito.

De acuerdo con el reporte inicial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, los hechos se registraron en la calle 22 a la altura de la carrera 14, en un inquilinato ubicado en pleno centro de la capital. La conflagración fue de tal magnitud que afectó la operación normal de TransMilenio en la avenida Caracas.

“Por atención de equipos de emergencia en incendio que se presenta al altura de la avenida Caracas con calle 22, sin paso para buses de TransMilenio en sentido sur norte y en sentido norte sur transitando con precaución. Los servicios de esta troncal con afectación en su operación”, informó el sistema de transporte masivo sobre las7:23 de la noche de este sábado a través de sus canales oficiales.

No obstante, una vez se controlaron las llamas, reportaron que las rutas retomaron sus recorridos normales.

Tres personas y cuatro perros fueron rescatados de las llamas

Para atender la emergencia, al lugar de los hechos acudieron los uniformados del Cuerpo de Bomberos de tres estaciones distintas y tres equipos especializados que controlaron el incendio estructural.

En medio de las búsquedas que hicieron dentro de la edificación, consiguieron rescatar a dos adultos mayores, una menor de edad y cuatro perros que estaban adentro. Lamentablemente, también reportaron que un perrito terminó muriendo debido a que parte de una placa le cayó encima en el tercer piso del edificio.

“Se activó el Equipo Especializado de Investigación de Incendios para determinar origen y causa del incidente”, informó el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá en su cuenta oficial en la red social X.