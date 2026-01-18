Así operaba alias El Flaco, hombre capturado por extorsionar a comerciantes en Bosa: pedía 5 millones mensuales

La Secretaría de Seguridad de Bogotá anunció la captura de un temido hombre de 28 años, conocido por el alias El Flaco, es señalado de extorsionar a comerciantes de la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. A través de chats y llamadas le exigía a las víctimas exorbitantes sumas de dinero mensualmente a cambio de no afectar sus establecimientos.

Tomaba fotografías y realizaba amenazas

Durante el desarrollo de actividades de patrullaje, la Policía identificó al hombre en el barrio Brasilia y llevó a cabo su captura. La información de las autoridades reveló que ‘El Flaco’ merodeaba varios establecimientos comerciales, tomaba fotografías y realizaba llamadas amenazantes. Igualmente, escribía mensajes a los propietarios exigiendo millonarias sumas de dinero a cambio de no atentar contra ellos y sus establecimientos.

El material probatorio evidencia que el señalado exigía 5 millones de pesos mensuales a sus víctimas, pues se pudo constatar que el número desde el cual se realizaban las presuntas extorsiones coincidía con el teléfono celular que estaba bajo su poder, por lo que fue capturado inmediatamente.

Los mensajes extorsivos

Los chats encontrados por la Policía permitieron ver los mensajes amenazantes que ‘El Flaco’ enviaba a los afectados. En uno de ellos plantea la posibilidad de atacar al establecimiento o a su propietario, diciendo: “NO JUEGUE CON NOSOTROS QUE LO TENEMOS VIGILADO Y SI QUIERE PROBAR QUE NO ES JUEGO LE VOY A MANDAR UN REGALITO PARA QUE EMPIECE A COLABORAR”.

En esa conversación se puede ver como la persona, atemorizada, afirma que no tiene la suma de dinero exigida e intenta conciliar con el individuo.