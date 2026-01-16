“Vienen cosas importantes”: María Fernanda Cabal dio detalles de su visita a Estados Unidos

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal estuvo visitando Estados Unidos esta semana tras la compleja situación diplomática que atravesaron los gobiernos del presidente Gustavo Petro y de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Extraordinaria esta visita a Washington. Estuvimos con funcionarios y amigos del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, enlaces de la DEA, de la Casa Blanca. Estuvimos en visitas demasiado productivas para Colombia, mostrando cuáles son los riesgos y las oportunidades. Vienen cosas grandes para el país”, puntualizó Cabal en un vide publicado en su cuenta oficial en la red social X.

En un comunicado previo, la senador de la Oposición al gobierno Petro también dio detalles sobre una petición que le hizo a Estados Unidos durante su visita.

“En Washington María Fernanda Cabal pide a Estados Unidos vigilar las elecciones en Colombia. En una agenda de alto nivel en Washington, la senadora sostuvo reuniones estratégicas con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y centros de pensamiento”, señaló su equipo de prensa a través de otra publicación.

Así mismo, indicó que participó en un evento sobre los ‘60 años de terror en Cuba’ junto a exiliados de ese país. Allí, indicó su equipo de prensa, la senadora alertó sobre una supuesta convocatoria que estaría haciendo el presidente Petro para impulsar una “contra narrativa ideológica” afín al modelo de Venezuela.

La publicación de María Fernanda Cabal también le trajo algunas críticas de sus detractores en la bancada de gobierno.

“Con lo que se gastó le hubiera aportado algo al emprendimiento del pequeño agricultor de la casa y así dejar de gastarse los subsidios de los verdaderos campesinos”, sostuvo el congresista del Pacto Histórico Alejandro Toro, haciendo referencia al controvertido subsidio que recibió el hijo de la senadora, Juan José Lafaurie Cabal, quien se presentó como pequeño productor agropecuario y recibió apoyo financiero estatal.