Grave accidente entre volqueta, moto y carros particulares dejó una persona muerta en la carrera 68 con av. Chile

Un grave accidente de tránsito se registró este jueves 15 de enero en la carrera 68 con calle 72 de Bogotá. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el siniestro vial dejó una persona muerta y varios heridos.

(Lea además: Bogotá amplía el horario de la rumba hasta las 5:00 a. m.: conozca las zonas autorizadas y las condiciones del Distrito).

“Se presenta siniestro vial en la localidad de Engativá entre dos automóviles, uno de ellos sufre volcamiento en la Av. Cra. 68 con Av. Chile (calle 72), sentido norte-sur”, informó la Secretaría de Movilidad de Bogotá en su cuenta oficial en la red social X sobre las 2:36 de la tarde de este jueves.

Más tarde, esa misma entidad distrital confirmó que una persona había fallecido producto del grave accidente.

“Se confirma fatalidad por siniestro vial en la Av. Carrera 68 con Calle 72, por la colisión de tres automóviles, una volqueta y una motocicleta. En el punto hacen presencia los organismos de emergencia, para la atención de la novedad”, advirtió la Secretaría de Movilidad en una publicación más reciente.

En videos divulgados a través de redes sociales se observa que una camioneta de color gris terminó volcada, mientras que otro carro particular quedó casi completamente destruido debido al impacto. Más adelante, también resultó afectada lo volqueta. El incidente generó caos vial y las autoridades de tránsito tuvieron que intervenir para regular el tráfico en la zona.

Sobre las 3:20 de la tarde, la Secretaría de Movilidad advirtió que lograron habilitar el tránsito vehicular de la calzada exclusiva. Según señalaron, el consorcio autorizó el paso por este corredor debido a la gran congestión que se generó tras el siniestro vial. La Policía de Tránsito de Bogotá y el Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital acudieron al lugar para atender la situación.