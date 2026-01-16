Así fue el asalto que desencadenó el choque múltiple donde murieron dos adultos mayores en la Avenida 68 en Bogotá

Un nuevo registro audiovisual de seguridad se convirtió en la pieza fundamental para reconstruir la cronología del trágico siniestro vial en la Avenida 68 con Calle 72, en el noroccidente de Bogotá. Las imágenes revelan que la tragedia, que dejó un saldo de tres personas fallecidas, tuvo su origen en un asalto a mano armada ocurrido minutos antes en las inmediaciones del sector comercial de Metrópolis.

De acuerdo con el material conocido por medios como Citytv y Blu Radio, la secuencia inició cuando el conductor de una camioneta blanca fue interceptado por dos sujetos en motocicleta tras salir de un restaurante. Bajo amenaza con arma de fuego, los delincuentes lo despojaron de un celular, una billetera y un anillo, para luego emprender la huida.

Del asalto a la colisión múltiple: la ruta de la tragedia

El video muestra cómo el conductor asaltado decidió no dar por perdidas sus pertenencias y emprendió una persecución inmediata. La ruta de escape de los sospechosos incluyó maniobras a alta velocidad por la carrera 68C, girando posteriormente hacia el sur sobre la avenida 68. Fue en este trayecto donde la camioneta impactó la parte trasera de la motocicleta.

Este contacto inicial desencadenó un efecto dominó incontrolable: la moto fue proyectada contra un vehículo particular gris, el cual, por la fuerza del golpe, terminó incrustado debajo de una volqueta de carga pesada. Simultáneamente, la camioneta que perseguía a los presuntos delincuentes perdió la estabilidad y quedó volcada lateralmente sobre la vía principal.

El impacto social de este hecho radica en la muerte de Santiago Rodríguez y Clara León, una pareja de adultos mayores que transitaba en el vehículo gris y que no tenía relación alguna con el hurto inicial. Ambos fallecieron de manera instantánea debido a la magnitud del choque. La tercera víctima mortal confirmada es uno de los hombres que se movilizaba en la motocicleta involucrada en el robo.

Acciones judiciales y estado de la investigación

Tras el siniestro, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de un hombre de 53 años, quien presuntamente acompañaba al delincuente fallecido en la motocicleta. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos relacionados con el hurto y su cuota de responsabilidad en la tragedia vial.

Actualmente, las autoridades de Tránsito y Medicina Legal avanzan en el peritaje técnico para determinar las responsabilidades penales del conductor de la camioneta blanca, cuya reacción de justicia por mano propia terminó cobrando la vida de dos ciudadanos inocentes.