“Venezuela está amenazada”: Delcy Rodríguez habló tras llamada con Trump y dijo estar dispuesta a visitar EE. UU.

En las últimas horas, la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a referirse a la relación con Estados Unidos tras una llamada que sostuvo esta semana con el presidente de ese país, Donald Trump.

En un discurso que pronunció este jueves 15 de enero en su mensaje anual a la Nación, Rodríguez manifestó que tendrá que empezar a trabajar más profundamente en la diplomacia e incluso se mostró dispuesta a viajar a Washington, capital de Estados Unidos, para reunirse con Trump.

“Deben saber, no es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada, no, Venezuela está amenazada. Venezuela toda está amenazada. Y por eso yo llamo a la unidad nacional para que, con la soberanía por delante, demos la batalla diplomática. Y yo les digo: si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el gloria al bravo pueblo, marcando el ritmo de mi corazón. Nunca reptando, ni arrastrándome, será de pie, es lo que corresponde”, advirtió Rodríguez.

Trump se reunió con María Corina Machado y ella le entregó la medalla del Nobel de Paz

En paralelo al discurso de Rodríguez, la líder opositora y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, se reunión con Donald Trump este 15 de enero en Estados Unidos.

En unas declaraciones que dio tras ese encuentro, Machado señaló que le entregó a Trump la medalla del Nobel de Paz y advirtió que le impresionó cuánto le importaba al mandatario estadounidense el bienestar del pueblo venezolano.

Sin mencionar a ambos líderes políticos, el Comité del Premio Nobel aseguró en sus redes sociales oficiales que si bien “la medalla cambia de manos, pero el ganador se mantiene”.