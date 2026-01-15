¿Subió la comida? Petro defendió el salario mínimo con datos de Corabastos y lanzó advertencia por especulación en alocución presidencial

En una alocución transmitida este 14 de enero, el presidente Gustavo Petro defendió la solidez de su política económica frente a las críticas por el reciente aumento del salario mínimo, que para 2026 alcanzó los COP 2.000.000 (incluyendo auxilio de transporte). El mandatario calificó de “falsas” las versiones que advierten sobre un disparo en la inflación y aseguró que los datos reales de producción y abastecimiento demuestran un escenario de estabilidad para los colombianos.

(También puede leer: Este es el detalle que Gustavo Petro le llevará a Donald Trump en su reunión de febrero en la Casa Blanca)

Según el jefe de Estado, en los tres años de su administración el salario mínimo real ha crecido un 18 %, mientras que los costos de producción han tomado el camino opuesto. “La variación anual de los costos de producir es de menos 2,63 %. Sube el salario real y baja el costo de producir en Colombia, y por tanto bajan los precios”, afirmó Petro, citando el Índice de Precios al Productor (IPP).

Datos de Corabastos respaldan estabilidad en alimentos

Para sustentar su tesis, el presidente se remitió a los boletines diarios de Corabastos, la central de abastos más grande del país. Petro enfatizó que, tras 15 días de vigencia del nuevo decreto salarial, la mayoría de los productos de la canasta básica permanecen en niveles “estables”.

“Ustedes ven el boletín de Corabastos: pollo estable, carne estable... solo han subido dos productos, como el plátano hartón. ¿De dónde sale entonces que el salario vital sube los costos de vida?”, cuestionó el mandatario durante su intervención.

El presidente señaló directamente a sectores de la oposición y a medios de comunicación de generar alarmismo, reiterando que su gabinete mantendrá una vigilancia estricta para evitar la especulación de precios bajo el pretexto del ajuste salarial.

Orden de desindexar la vivienda y balance de deuda externa

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la instrucción directa al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para trabajar en decretos que desindexen el costo de la vivienda del salario mínimo. El mandatario calificó de “brutal” la normativa actual que permite que el precio de la vivienda suba proporcionalmente al mínimo, argumentando que el costo laboral solo representa el 20 % en este sector.

En materia de finanzas públicas, Petro defendió el decreto de emergencia económica y la reciente emisión de bonos por US$4.950 millones en los mercados internacionales. El presidente aseguró que estas medidas han generado “confianza en el mercado mundial”, permitiendo que el riesgo país disminuya y que Colombia pueda pagar deuda “más barata”.

Finalmente, el mandatario presentó un análisis sobre la distribución del ingreso nacional, señalando que su gobierno ha logrado recuperar la participación de los trabajadores en la riqueza del país al 43 %, tras haber caído al 38 % en 2022. “Estamos apenas recuperando lo que ya tenían y les habían quitado”, concluyó, reafirmando que el foco de su gestión sigue siendo el “salario vital” y la reducción del déficit fiscal.