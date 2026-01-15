Señalan a un hombre de intentar prenderle fuego a la casa de su expareja mientras ella y su hijo estaban adentro

Recientemente se registró un grave caso de violencia de género en el municipio de Magangué, Bolívar. La Policía capturó a un sujeto de 32 años que presuntamente habría intentado quemar vivos a su expareja y a su hijo mientras se encontraban en su vivienda.

Según los reportes de las autoridades, el hombre fue enviado a la cárcel por estos hechos, que se registraron el pasado 5 de enero.

“En horas de la madrugada, el hombre habría llegado hasta la vivienda donde residía la víctima junto a su hijo, menor de edad y, de manera violenta, roció gasolina en la entrada del inmueble y prendió fuego, ocasionando un principio de incendio que puso en grave riesgo la vida de ambos. Gracias a la rápida reacción de la víctima, quien logró percatarse de las llamas y apagar el fuego, se evitó una tragedia mayor”, advirtió el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, subcomandante de la Policía de Bolívar, citado por la emisora Blu Radio.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía, este no habría sido la única agresión registrada por parte del hombre hacia su pareja.

Un juez lo envió a la cárcel

Después de que se instauró una denuncia penal en contra del hombre, las autoridades consiguieron materializar su captura y presentarlo ante la justicia.

Poco después, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación y luego lo presentó ante un juez de control de garantías. El togado evaluó el caso y, tras considerar que el hombre podría volver a poner en riesgo a la víctima de violencia de género, tomó la decisión de enviarlo a un centro carcelario.