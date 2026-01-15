René Guarín asume la Dirección Nacional de Inteligencia: los retos del cuarto exM19 en el cargo

El Gobierno Nacional oficializó un movimiento clave en su cúpula de seguridad. A través del Decreto 0010 de 2026, el presidente Gustavo Petro designó a René Guarín Cortés como el nuevo director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Guarín, quien se desempeñaba como jefe de Tecnologías en la Presidencia, asume el mando luego de la renuncia de Jorge Arturo Lemus Montañez, quien fue trasladado para liderar la lucha contra el lavado de activos en el país.

La reconfiguración del sector defensa e inteligencia se da en un momento de ajustes estratégicos para el cierre del mandato. Lemus no abandona el Ejecutivo. Por el contrario, asumirá la titularidad de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Según declaraciones entregadas por el funcionario saliente, su cambio responde a una instrucción directa del mandatario para dinamizar procesos y expedientes que se encuentran bajo “atascamiento” en materia de rastreo de capitales ilícitos.

Nombramiento de René Guarín como director encargado de la DNI

Perfil técnico y legado histórico en la DNI

René Guarín no es un nombre nuevo en los círculos de poder del Pacto Histórico. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional y cuenta con una especialización en Auditoría de Sistemas. Su trayectoria incluye un paso previo por la subdirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la dirección de tecnología del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre).

Más allá de su perfil técnico, Guarín es reconocido por ser una de las voces principales en la búsqueda de justicia por el el suceso del Palacio de Justicia en 1985. Como hermano de Cristina del Pilar Guarín, cajera de la cafetería del Palacio desaparecida y cuyos restos fueron identificados décadas después, ha liderado procesos contra los excesos de la fuerza pública en dicho evento histórico. Al igual que otros directores previos en este Gobierno, Guarín tuvo militancia en el grupo M-19.

Los desafíos frente a las presuntas infiltraciones

El relevo en la DNI no es un trámite administrativo menor. La entidad enfrenta una crisis de credibilidad tras la revelación de audios interceptados a la estructura de alias ‘Calarcá’, cabecilla de las disidencias de las FARC. En dichos registros se mencionaba a Wilmer Mejía, alto funcionario de inteligencia, en presuntos planes para crear empresas de seguridad fachada.

Expertos y exministros han advertido que Guarín recibe un organismo con debilidad estructural. Su misión principal será blindar la inteligencia estratégica frente a intereses externos y recuperar la confianza internacional, afectada también por el ruido mediático en torno a herramientas de software como Pegasus.

Reajustes estratégicos en la recta final del Gobierno

La salida de Jorge Lemus de la DNI hacia la UIAF responde, según el exfuncionario, a una orden directa del mandatario para “destrabar” investigaciones sobre flujos financieros ilícitos. Sin embargo, este cambio es solo una pieza de un rompecabezas más grande en la Casa de Nariño.

Esta misma semana se confirmó la renuncia de Angie Rodríguez al Dapre para asumir la gerencia del Fondo de Adaptación, y persisten las versiones sobre la salida de Juan Carlos Florián del Ministerio de la Igualdad. Con estos movimientos, Petro busca cohesionar su equipo técnico y político de cara al último tramo de su administración, priorizando la ejecución presupuestal y el control de los organismos de seguridad del Estado