“No sean irresponsables”: El duro dardo de Petro durante el Consejo de Ministros a la oposición por cifras de narcotráfico

En una sesión clave del Consejo de Ministros este miércoles 14 de enero de 2026, el presidente Gustavo Petro y la cúpula de la Policía Nacional presentaron un balance que marca un giro en la política antidrogas del país. Según los datos del Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos (SIIMA), el crecimiento de nuevos cultivos de hoja de coca en Colombia registró una caída del 56,9 % durante la actual administración.

El General William Rincón, director de la Policía Nacional, explicó que mientras en 2018 los nuevos cultivos abarcaban más de 44.000 hectáreas, el monitoreo al cierre de agosto de 2025 muestra una reducción drástica a 15.159 hectáreas. “No es que se haya caído el 56 % de los cultivos totales, sino el crecimiento de esos cultivos. Estamos deteniendo la expansión”, puntualizó el presidente Petro.

Tecnología SIIMA: La precisión que cuestiona las cifras de la ONU

La administración defendió la soberanía técnica del país al presentar el sistema SIIMA, que utiliza sensores en avionetas para obtener imágenes con una resolución de tres metros por píxel, superando los 30 metros de resolución que ofrece el sistema tradicional de la ONU. Esta tecnología permite identificar “firmas espectrales” para clasificar la madurez y productividad de la hoja.

El General Rincón destacó que este mapeo, que se actualiza, al menos, cada cuatro meses, permite identificar la “expansión criminal” hacia nuevos territorios. Al respecto, el oficial citó textualmente:

“El color rojo nos da a conocer los nuevos cultivos. Allí marcan 15.159 hectáreas, pero aquí hay que saberlo mirar... han reducido los nuevos cultivos y tenemos una disminución del -56.9 %”.

Consejo de Minsitros Archivo: Presidencia de Colombia

Nuevas rutas: El giro de la coca hacia Europa y África

Uno de los puntos más críticos del informe fue la reconfiguración de las rutas de exportación. Petro señaló que el crecimiento de cultivos en el Putumayo ya no responde al mercado estadounidense, sino a una demanda en expansión en el Cono Sur, África y Europa.

“Esa mancha azul de Putumayo se debe al crecimiento del consumo en Europa... sigue el río Putumayo, desemboca en el Amazonas y se fue hasta África”, explicó el mandatario. Según el reporte, zonas antes críticas como Guaviare, Vichada y Caquetá han visto un abandono de la hoja de coca debido a que “ya no tiene sentido para Estados Unidos” y los mercados locales se han desplomado.

Consejo de Ministros, 14 de enero 2026. Archivo: Presidencia

Un mensaje directo a la oposición y a Estados Unidos

El jefe de Estado fue enfático en criticar a los sectores políticos que han denunciado un aumento descontrolado de la coca ante autoridades en Washington. Para Petro, estas cifras desmienten la tesis de que su gobierno es “asociado de los narcos”.

“La tesis que llevaron a Estados Unidos y convencieron es que nosotros disparamos los cultivos de hoja de coca... las cifras de nuevos cultivos ilícitos se han desplomado en mi gobierno. Decir lo contrario es una enorme irresponsabilidad”, sentenció Petro.

El Gobierno atribuye este resultado a una mayor confianza del campesinado en los procesos de sustitución voluntaria y al control operativo en zonas donde grupos criminales mantienen el dominio territorial, especialmente en el Catatumbo y el litoral Pacífico.